Kinh nghiệm làm phim, xem - nghe - ngẫm !

Các tác phẩm điện ảnh do Trần Anh Hùng đạo diễn:

Thiếu phụ Nam Xương (phim ngắn, 1988)

Hòn vọng phu (phim ngắn, 1990)

Mùi đu đủ xanh (giải Camera vàng LHP Cannes 1993, giải phim đầu tay hay nhất César 1994, đại diện VN đầu tiên được đề cử phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 1994)

Xích lô (giải Sư tử vàng LHP Venice 1995)

Mùa hè chiều thẳng đứng (2000)

I come with the rain (2009)

Rừng Na Uy (2010)

Éternité (2016)

The Pot-au-Feu (2023)