Kinh tế biển tạo bước đột phá cho thị xã Ninh Hòa

Trung tâm logistics năng động của khu vực

TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) có vị trí giao thông thuận lợi với đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, quốc lộ 26 đi ngang, có trục giao thông quan trọng với cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; là cửa ngõ giao thương của tỉnh Khánh Hòa với các vùng Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh phía nam; kết nối thuận lợi với cảng hàng không Cam Ranh và Đông Tác (Phú Yên), các vùng kinh tế động lực quốc gia và các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á trong bán kính bay từ 1 - 3 giờ.

Đặc biệt, TX.Ninh Hòa nằm vị trí cửa ngõ cảng biển phía nam của KKT Vân Phong. Theo thống kê, KKT Vân Phong hiện nay đã thu hút được 155 dự án đầu tư (125 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỉ USD, vốn thực hiện 2,5 tỉ USD (đạt 61%), trong đó có 97 dự án đã đi vào hoạt động, 58 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng.

Theo Ban quản lý KKT Vân Phong, phần lớn các dự án đã và đang triển khai tập trung tại khu vực Nam Vân Phong (thuộc TX.Ninh Hòa) như: Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (2,58 tỷ USD), Khu công nghiệp Ninh Thủy (294 tỉ đồng), Cảng tổng hợp Nam Vân Phong (984 tỉ đồng) và một số dự án lớn đã hoạt động như: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (125 triệu USD), Nhà máy đóng tàu Hyundai-Vinashin (350 triệu USD), cảng tổng hợp Nam Vân Phong…

Trong đó, cảng tổng hợp Nam Vân Phong đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn đến với khu vực này. Cảng nằm liền kề KCN Ninh Thủy và các khu chức năng công nghiệp thuộc địa bàn KKT Vân Phong, cách QL1 khoảng 12km, sân bay Cam Ranh 75km, sân bay Đông Tác 85km, Đắk Lắk 120km. Cảng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn nhất khu vực Nam Vân Phong, cập được tàu 70.000DWT, trong tương lai nâng cấp có thể cập tàu lên đến 100.000DWT. Dự kiến lượng hàng thông qua cảng đạt 1.000.000T - 2.000.000T/năm.





Các chuyên gia đánh giá, cảng tổng hợp Nam Vân Phong đang từng bước trở thành trung tâm logistics lớn, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, kết nối với thị trường Tây nguyên rộng lớn và đầy tiềm năng. Việc tiếp nhận ngày càng nhiều tàu hàng vào cảng sẽ tạo sự phát triển cho doanh nghiệp nói riêng và góp phần gia tăng thu ngân sách tại địa phương nói chung; là một lợi thế cho các doanh nghiệp đầu tư tại KCN Ninh Thủy và khu vực lân cận tại KKT Vân Phong vì tiết kiệm được chi phí vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng siêu trường, siêu trọng.

Phát triển kinh tế biển tổng hợp

Ninh Hòa có quỹ đất rất thuận lợi cho việc phát triển mới đô thị và khả năng mở rộng không gian kinh tế xã hội; có hệ thống bãi biển và cảnh quan đẹp, các không gian xanh tự nhiên và cảnh quan nông nghiệp. Cùng với khí hậu ôn hòa, TX.Ninh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe. Trong đó, nhiều điểm đến đã khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước như Six Senses Ninh Vân Bay, An Lam Retreats Ninh Van Bay, L'Alya Ninh Vân Bay, Pax Ana Doc Let Resort & Spa, bãi biển Dốc Lết, Khu du lịch Ba Hồ…

Ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa, cho biết Đảng bộ, chính quyền TX.Ninh Hòa đã xây dựng kế hoạch với các chương trình hành động cụ thể nhằm đưa Ninh Hòa trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh hướng đến là đô thị công nghiệp. Giai đoạn 2020-2025, Ninh Hòa tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã và các khu chức năng phát triển công nghiệp trong KKT Vân Phong. Đặc biệt, Ninh Hòa chủ trương phát triển kinh tế về phía tây, đón đầu lợi thế của 2 cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột và cao tốc Bắc - Nam, đưa Ninh Hòa trở thành “cửa ngõ hướng biển” kết nối KKT Nam Vân Phong với các tỉnh Tây nguyên.

Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch chung TX.Ninh Hòa đến năm 2040, TX.Ninh Hòa có tầm nhìn chiến lược gắn liền với vùng phía bắc tỉnh Khánh Hòa - Nam Vân Phong, là một trong những đầu mối giao thương giữa các vùng kinh tế quốc gia như vùng Tây nguyên, vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Thị xã Ninh Hòa có 9 xã, phường nằm trong ranh giới quy hoạch KKT Nam Vân Phong gồm: Ninh Hiệp, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Phước. Đây chính là đòn bẩy, tạo sức bật phát triển kinh tế, đô thị cho thị xã Ninh Hòa trong tương lai.