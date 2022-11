Kon Tum: Tin lời thầy cúng 'mạng đổi mạng', một phụ nữ mất 2,5 tỉ đồng

Ngày 28.11, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quan Duy (30 tuổi, trú P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (50 tuổi, trú tại xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo CQĐT, tháng 6.2021, thông qua mạng xã hội, Duy biết chị N. (trú tại TP.Kon Tum) có nhu cầu tìm người cúng để chữa bệnh cho anh trai và cúng cầu an cho các thành viên trong gia đình.

Duy liên hệ nhận cúng chữa bệnh và được chị N. đồng ý. Trong quá trình cúng làm phép thông qua mạng xã hội, Duy nói anh trai của chị N. bị bùa ngải nên giới thiệu để Loan chữa trị. Hai bị can đã dựng ra các nghi thức cúng như: lên đèn, mạng đổi mạng, cúng âm binh…





Nhằm tạo lòng tin, Duy nói chị N. chuyển tiền cho mình để chuyển cho các sư ông bên Thái Lan làm lễ. Sau khi anh trai chị N. khỏi bệnh, Duy sẽ chuyển lại tiền cho chị và chỉ giữ lại 100.000 đồng tiền dầu cho mỗi lần cúng.

Tin tưởng, chị N. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Duy tổng cộng 2,5 tỉ đồng. Sau đó, Duy cắt đứt mọi liên lạc. Nhận ra mình bị lừa, chị N. làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.