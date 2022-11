Lạc nội mạc tử cung có thể gây rối loạn chức năng tình dục

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến với triệu chứng đau, bao gồm: đau bụng (60 - 80%), đau vùng chậu mạn tính (30 - 50%), vô sinh (30 - 40%) và đau khi giao hợp (25 - 40%). Do vậy, lạc nội mạc tử cung có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng đời sống tình dục của người phụ nữ và đôi khi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rối loạn chức năng tình dục nữ.

Các nghiên cứu về lạc nội mạc tử cung, ảnh hưởng của bệnh lý lên chức năng tình dục nữ cho thấy, rối loạn chức năng tình dục nữ mà chủ yếu đau khi giao hợp là triệu chứng thường được mô tả trong các trường hợp mắc lạc nội mạc tử cung. Đây là một bệnh lý ảnh hưởng lên tất cả phương diện đời sống của người phụ nữ, trong đó có chức năng tình dục.

Phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung có thể bị nhiều loại cơn đau vùng chậu như đau bụng kinh, đau khi giao hợp, đau vùng chậu mạn tính, đau khi phóng noãn và có thể có triệu chứng đường tiết niệu như tiểu khó. Đau khi giao hợp đặc biệt gây khó chịu vì có thể xảy ra bất cứ khi nào cố gắng giao hợp, trong khi đau bụng kinh thường chỉ đau một số ngày nhất định mỗi tháng. Cảm giác đau được mô tả là đau sâu bên trong âm đạo, ở cổ tử cung, vùng bụng dưới hoặc đau nông ở vùng âm hộ và một phần âm đạo ngoài.

Ở bệnh nhân mắc lạc nội mạc tử cung, đau khi giao hợp là hậu quả của sự đẩy ống cổ tử cung kém đàn hồi, do chèn ép lên các nốt lạc nội mạc tử cung, do sự cố định của các cấu trúc vùng chậu qua quá trình hình thành mô sẹo và xơ hóa thứ phát, do chấn thương thần kinh hay các kích thích viêm. Chỉ cần một tác động nhỏ lên nốt lạc nội mạc tử cung, cảm giác đau có thể tăng lên dữ dội.





Trên thực tế, một số phụ nữ thích nghi với những tư thế quan hệ nhằm giảm cơn đau. Tuy nhiên, sự khó chịu này có thể gây giảm khoái cảm, giảm sự thư giãn và thỏa mãn sau khi quan hệ tình dục, hạn chế tần suất giao hợp, có thể làm suy giảm tổng thể về chất lượng đời sống tình dục, mất đi giai đoạn cực khoái, và hình thành hành vi né tránh giao hợp.

Lạc nội mạc tử cung có thể điều trị nội khoa (một số loại thuốc đã được sử dụng thành công ở những phụ nữ mắc chứng đau khi giao hợp liên quan đến lạc nội mạc tử cung thể thâm nhiễm tử cung sâu); điều trị ngoại khoa (được cân nhắc đối với những trường hợp lạc nội mạc tử cung sâu, tổn thương xâm nhập vào thành trước trực tràng và thành sau âm đạo, khi ngưng điều trị bằng liệu pháp nội tiết tố cho thấy phương pháp này không điều trị khỏi dứt điểm); điều trị hỗ trợ (giảm lo lắng và căng thẳng; điều trị tâm lý và tập trung vào các vấn đề chất lượng cuộc sống, tình dục… và quản lý được triệu chứng đau).

Theo các chuyên gia về y học giới tính, việc điều trị triệu chứng và biến chứng do lạc nội mạc tử cung cần được quan tâm hơn trong lựa chọn phác đồ phù hợp với mục tiêu giảm đau, giảm mệt mỏi, cải thiện năng suất làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chức năng tình dục.