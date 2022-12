Lãi suất tiết kiệm 9,5%/năm, hiện trái phiếu doanh nghiệp có lãi là bao nhiêu?

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) thông báo điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu APH-H2124-001 do công ty phát hành ngày 1.4.2021. Cụ thể, trước đây, lãi suất trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi là 9%/năm (cố định) trong 2 năm đầu kể từ ngày phát hành và 9,5% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành. Nay APH điều chỉnh lãi suất cố định năm thứ 3 kể từ ngày phát hành tăng thêm 2,17% so với ban đầu, nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Như vậy, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh lên 11,67% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.

Tương tự, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng thông báo lãi suất thanh toán kỳ thứ hai cho lô trái phiếu LPB7Y202101 kể từ ngày 30.12.2022 là 9,3%/năm (theo công thức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank là 7,4%/năm cộng biên độ 1,9%/năm); lãi suất thanh toán kỳ thứ hai cho lô trái phiếu LPB7Y202102 kể từ 30.12.2022 là 9,6%/năm (lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,2%/năm).

Trong khi đó, ngân hàng này đang chào bán đợt 1 số lượng trái phiếu có tổng trị giá 1.950 tỉ đồng với kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Lãi suất lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm có mã LPB7Y202201 được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm, tương đương 10,2%/năm; lãi suất lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm có mã LPB10Y202202 được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,1%/năm, tương đương 10,5%/năm.





Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chào bán 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 10.000 tỉ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 8 năm, trả lãi định kỳ một năm/lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 1,6%/năm trong 5 năm đầu và cộng 3,1%/năm trong 3 năm cuối.

Hiện tại, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng này ở mức 7,4%/năm nên lãi suất của trái phiếu do Agribank phát hành năm đầu tiên sẽ là 9%/năm cho 5 năm đầu và lên khoảng 10,5%/năm cho 3 năm sau (nếu lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm thì lãi suất trái phiếu sẽ giảm theo).

Mức lãi suất trái phiếu phát hành ra công chúng của các nhà băng đã tăng cao nếu so với lãi suất trung bình của nhóm này trong 6 tháng đầu năm 2022 là khoảng 4,35%/năm.