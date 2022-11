Lâm Đồng: Bắt giam nữ cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng

Ngày 5.11, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nông Thị Thu Huyền (42 tuổi, cán bộ địa chính xã Lộc Thành) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an H.Bảo Lâm, trong thời gian làm công chức địa chính tại UBND xã Lộc Thành, bà Huyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã chiếm đoạt của 2 người dân với số tiền 1,3 tỉ đồng.





Liên quan đến vụ án này, trong ngày 5.11, Công an H.Bảo Lâm cũng bắt tạm giam Trần Văn Định (49 tuổi, ngụ thôn 15, xã Lộc Thành) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Định được xác định có vai trò đồng phạm với bị can Huyền trong vụ án.

Hiện Công an H.Bảo Lâm đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án trên.