Lâm Đồng, Gia Định bị loại, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bình Thuận vào bán kết hạng Nhì

Không có bất ngờ nào ở lượt trận cuối vòng loại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2022 vào chiều nay khi các đội được dự báo có lợi thế hơn đã phát huy đúng lợi thế của mình để giành quyền đi tiếp. Ở bảng A, với lợi thế hơn 1 điểm so với 2 đối thủ cạnh tranh và chỉ phải gặp đội cuối bảng Kon Tum, đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc với đội hình mạnh gồm những cái tên từng đá các giải trẻ và các giải đấu khác nhiều năm qua như Hồ Trọng Vang, Lê Thế Cường, Nguyễn Chính Đăng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Tùng đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó bảo toàn vị trí nhất bảng. Hai bàn thắng do Bùi Văn Hưng và Lê Thế Cường ghi. Thế Cường cũng là cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, từng thi đấu rất nhiều giải U.21 quốc gia, từng vô địch năm 2014 cùng đội bóng xứ Nghệ.

Kết quả này khiến cuộc chạy đua giành chiếc vé còn lại đồ dồn mọi sự chú ý về 2 cặp đấu cùng giờ là Trẻ Quảng Nam gặp Lâm Đồng và Trẻ SHB Đà Nẵng gặp Hòa Bình. Cùng sở hữu 20 điểm và hòa nhau ở kết quả đối đầu, nên Lâm Đồng và Hòa Bình buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, do bất lợi hơn khi kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại, nên dù vượt qua Trẻ Quảng Nam với tỷ số 4-0 do Vũ Quang Nam ghi cú đúp, Phạm Ngô Tấn Tài và Võ Văn Công ghi nhưng thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn phải nhường vé vào VCK cho Hòa Bình. Đội bóng vùng Tây Bắc do HLV Lê Quốc Vượng dẫn dắt đã xuất sắc đánh bại Trẻ SHB Đà Nẵng với 3 bàn không gỡ do Nguyễn Văn Tùng, Phạm Anh Tú, Trần Quốc Đạt ghi và bảo vệ thành công vị trí nhì bảng.

Ở bảng B, do chiếc vé đầu tiên vào VCK đã sớm thuộc về Đồng Nai, nên suất còn lại là cuộc phân định giữa Bình Thuận và Gia Định. Trong cuộc đối đầu trực tiếp chiều nay, chỉ cần hoà là Bình Thuận giành vé đi tiếp, trong lúc Gia Định buộc phải thắng. Lợi thế về điểm số đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Minh Dũng hoàn toàn chủ động trong cách nhập cuộc.





Ngay cả khi bị thủng lưới trước ở phút 32 do Bùi Anh Thống ghi cho Gia Định, nhưng Trần Minh Lợi, Phạm Đăng Tuấn, Trần Văn Vũ, Ngô Anh Vũ, Nguyễn Minh Quang, Phan Văn Đông Điền vẫn chơi kiên cường để bảo toàn được vị trí của mình nhờ pha lập công của Lê Đức Tài ở phút bù giờ của hiệp 1. Kết quả hòa đã giúp Bình Thuận nhận vé thứ hai vào VCK. Các kết quả còn lại: Trẻ TPHCM thắng Đồng Nai 2-1 trong một trận thủ tục và Vĩnh Long hạ Tiền Giang 3-1.

Như vậy, kết thúc giai đoạn vòng loại đã xác định được 4 đội giành quyền vào thi đấu VCK tranh 2 suất lên hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 gồm: Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Hòa Bình (bảng A), Đồng Nai, Bình Thuận (bảng B). 2 trận bán kết sẽ diễn ra trên sân 19.8 Nha Trang vào ngày thứ tư 8.6 giữa Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc gặp Bình Thuận (15 giờ) và Đồng Nai gặp Hòa Bình (18 giờ). Hai đội giành chiến thắng sẽ giành quyền thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2023. Đội có thành tích thi đấu thấp nhất tại vòng loại là Kon Tum sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Ba quốc gia năm 2023.

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng.