Làm rõ nghi phạm nhắn tin đe dọa khủng bố Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Chiều 9.11, tại kỳ họp giao ban tháng 10 khối an ninh, Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng các phòng Tham mưu, An ninh nội địa, An ninh chính trị nội bộ, An ninh mạng - phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cảnh sát cơ động và Công an các quận: Hải Châu, Sơn Trà đã làm rõ đối tượng nhắn tin đe dọa khủng bố Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 5.10, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin có tin nhắn đe dọa khủng bố tại Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng.

Các đơn vị phối hợp đã tập trung đánh giá nội dung, nhận định về đối tượng, nguyên nhân và khả năng xảy ra trên thực tế.





Qua tăng cường nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra, nhanh chóng truy vết nguồn tin, truy xét, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là L.Đ.C.T (23 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Do L.Đ.C.T bị bệnh tâm thần nên căn cứ các quy định của pháp luật, Công an TP.Đà Nẵng không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can về việc nhắn tin đe dọa khủng bố Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng, mà phối hợp chính quyền địa phương lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục bàn giao T. cho Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng điều trị nội trú.