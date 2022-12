Làm sao để biết độ mòn của lốp ô tô khi chọn mua?

Cùng với nhiều bộ phận khác trên ô tô, theo thời gian sử dụng, lốp ô tô sẽ dần bị mài mòn, xuống cấp và cần được thay thế. Thông thường, theo khuyến cáo của các nhà sản, lốp ô tô nên được thay thế sau mỗi 40.000 - 50.000 km.

Tuy nhiên, tùy vào chất lượng lốp xe và điều kiện, thời gian sử dụng... có những bộ lốp trên ô tô có thể phải thay thế sớm hơn hoặc muộn hơn khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong đó, độ mòn gân lốp (Treadwear) là một trong những thông số các chủ xe cần biết khi chọn mua lốp, bên cạnh kích cỡ hay thời gian sản xuất của lốp xe.

Chỉ số Treadwear trên thành lốp có ý nghĩa gì?

Nếu quan sát kỹ lốp xe, bạn sẽ nhận thấy rằng trên thành lốp xe được đánh dấu "Treadwear", theo sau là một con số. Đây là một phần của tiêu chuẩn Phân loại Chất lượng Lốp Thống nhất (The Uniform Tire Quality Grading - UTQG) được sử dụng để chỉ độ mòn của một loại lốp cụ thể, sử dụng các số như 200, 260, 350, 400 hoặc thậm chí 800…

Treadwear tiêu chuẩn so sánh là 100. Giả sử lốp xe được xếp 400, tức là nó có độ bền cao hơn tiêu chuẩn 4 lần. Lốp có chỉ số Treadwear cao hơn cho thấy tốc độ mòn chậm hơn. Mặt khác, một chiếc lốp có độ mài mòn thấp hơn có nghĩa là một chiếc lốp có tuổi thọ ngắn hơn chỉ số Treadwear thấp hơn.





Nên chọn lốp có chỉ số Treadwear phù hợp với xe của bạn

Chỉ số Treadwear cho mỗi loại lốp do chính nhà sản xuất lốp đặt ra. Không phải là tiêu chuẩn đại lý hoặc bất kỳ tổ chức cụ thể nào. Do đó, lốp Treadwear 400 của nhà sản xuất A có thể mòn nhanh hơn so với lốp Treadwear 400 của nhà sản xuất B. Vì vậy, thông số này chỉ chính xác khi so sánh độ mòn gân lốp xe của cùng một nhãn hiệu.

Lốp có chỉ số về độ mòn cao hơn thường có kết cấu cứng hơn. Tuy nhiên, cũng có những nhược điểm mà người dùng ô tô nói chung không mong muốn như tiếng lốp ồn lớn, cứng cũng như hạn chế độ bám đường. Loại lốp này vì vậy phù hợp với các loại xe có tải trọng lớn hay những ô tô thường xuyên đi đường đường dài. Nó sẽ giúp kéo dài thời gian thay lốp, qua đó giúp tiết kiệm chi phí.

Ngược lại, lốp có chỉ số về độ mòn Treadwear thấp có kết cấu mềm hơn. Do đó, có độ bám đường tốt hơn, giảm tiếng ồn khi lái xe và góp phần đảm bảo sự êm ái cho xe. Tuy nhiên, nhược điểm của loại lốp có Treadwear thấp là tỉ lệ mài mòn cao, do đó cần thay lốp thường xuyên hơn.