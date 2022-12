Làm sao để ngăn cản Mbappe?

Southgate, hậu vệ Kyle Walker, cũng như các thành viên của đội tuyển Anh đều cố lảng tránh vấn đề: sắp tới sẽ là trận tứ kết Anh - Pháp, chứ không phải Anh gặp Mbappe. Nhưng, thực tế quá rõ ràng: muốn chống đỡ Pháp thì trước tiên phải chống đỡ cho được Mbappe.

Chỉ mới ở tuổi 23, Mbappe đã ghi bàn nhiều hơn cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo trên đấu trường World Cup. Bốn năm trước, đó là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018, góp công lớn với 4 bàn đưa Pháp lên ngôi vô địch. Bây giờ, Mbappe lại đang là ngôi sao số 1 của đội ĐKVĐ, dẫn đầu giải vua phá lưới với 5 bàn thắng dù anh chỉ mới đá chính 3 trận. Mbappe có tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật như vũ công ba lê và hiệu quả rất cao trong khâu dứt điểm. Trên hết, anh còn đang có phong độ rực rỡ để bảo đảm sẽ thể hiện được những điều vừa nêu. Và Mbappe còn có giá trị “cộng thêm”: khả năng tạt bóng tuyệt vời cho đồng đội ghi bàn.

Hậu vệ Ba Lan Matty Cash thú thực anh không biết phải làm gì khi đối đầu với Mbappe. Lao vào tranh chấp, Cash lập tức rơi về phía sau lưng Mbappe mà không hiểu vì sao. Giữ mãi thế thủ thì Mbappe cứ thế mà tấn công như chỗ không người. Đi bóng, dẫn bóng, sút bóng, Mbappe làm gì cũng nhanh như điện. Ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình Ba Lan, Cash phải trực tiếp đối đầu với Mbappe. Kết quả: Mbappe ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Olivier Giroud.

Bây giờ, hậu vệ phải đang được cả thế giới chuẩn bị theo dõi là Kyle Walker của đội tuyển Anh. Về lý thuyết, Walker ở đẳng cấp cao hơn Cash. Hậu vệ Anh cũng vậy, so với hậu vệ Ba Lan. Trong đội hình Man.City, Walker từng có kinh nghiệm đối đầu với Mbappe của PSG tại Champions League (ở đây chỉ bàn về kinh nghiệm là chính, chứ thật ra lối chơi của các ĐTQG và CLB khác hẳn nhau). Vấn đề là Walker thuộc mẫu hậu vệ tồn tại bằng phong độ thuần túy. Gặp lúc xuất sắc, anh thành công trong mọi việc. Nhưng cũng có những lúc Walker xử lý tình huống một cách ngớ ngẩn. Đặt trọn niềm tin vào Walker là một canh bạc, chưa biết may rủi thế nào.





Giải pháp khác cho Southgate là thay đổi sơ đồ chiến thuật, chuyển sang phòng ngự bằng 3 trung vệ (thay vì chơi 4-3-3 như lúc gặp đối thủ yếu Senegal ở vòng 1/8). Trong giải pháp này, Walker vẫn chơi bên phải của bộ ba trung vệ, trong khi một cầu thủ khác (có thể là Trent Alexander-Arnold) sẽ đá cánh, chơi như hậu vệ nhiều hơn tiền vệ. Southgate vẫn có thói quen dùng một cặp trung vệ trong những trận “đá để thắng” và chuyển sang 3 trung vệ khi gặp đối thủ mạnh, nên sẽ không mấy khó khăn với giải pháp thay đổi này.

Nếu can đảm (thật ra, Southgate nổi tiếng về sự thận trọng hơn là can đảm), tuyển Anh có thể chơi sòng phẳng với Pháp, bằng tinh thần đá để thắng. Sơ đồ thích hợp với chọn lựa này là 4-2-3-1, dùng hàng hậu vệ quen thuộc Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw. Việc ai nấy làm, tất nhiên Walker vẫn phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất, do phải trực tiếp đương đầu với Mbappe. Nhưng nếu Harry Kane và các cầu thủ tấn công xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, không dễ nói trước kết quả. Gần như chắc chắn sẽ có một cuộc tỷ thí vô cùng hấp dẫn, với đôi bên cùng ghi bàn, nếu Southgate dám chọn phương án phiêu lưu này. Dù sao đi nữa, cách này hay ở chỗ có thể gây bất ngờ. Vào cuộc mà đã lộ rõ tư tưởng phòng thủ thì chẳng khác gì “thua từ đầu” rồi.

Tóm lại là đá cách nào thì điều mấu chốt nơi đội tuyển Anh vẫn là làm sao để hạn chế khả năng và tầm ảnh hưởng của Mbappe đến mức thấp nhất. Bản thân Mbappe chỉ mới là một phần câu chuyện. Hàng thủ của Southgate còn phải tìm cách cắt đứt liên lạc giữa Mbappe với Antoine Griezmann và Olivier Giroud nữa.