Làm việc ở các công ty khởi nghiệp thì thưởng tết sẽ ra sao?

Nơi thưởng tết nhiều, nơi không có

Phan Thanh Huy Cường (35 tuổi), nhà sáng lập Công ty TNHH thương mai, dịch vụ kỹ thuật OM, cho biết công ty khởi nghiệp của mình có nhiều thay đổi thưởng tết so với mọi năm.

Anh Cường cho biết những năm trước dù tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, kinh doanh sụt giảm, doanh thu hầu như giậm chân tại chỗ, chưa phát triển được những dự án đã định nhưng anh vẫn thưởng tết cho nhân viên. Cụ thể mức thưởng bằng hiện vật được chia làm 2 mức: nhân viên cấp cao có đóng góp lớn và nhân viên bình thường. Đối với cấp cao được thưởng một khóa học bằng lái xe B2, còn nhân viên khác được tặng một máy lọc nước, sản phẩm của công ty và kèm theo những món quà tết để tri ân.

Thế nhưng, năm nay anh Cường cho hay có sự thay đổi mạnh về thưởng tết. Đó là thay đổi thưởng theo hướng mới chia lợi nhuận trực tiếp cho nhân viên cũ theo dự án mà nhân viên đảm nhận, không chia thưởng theo tiền lương như trước. Tức là mỗi nhân viên sẽ làm chủ một dự án, cuối năm sẽ nhận được lợi nhuận tăng từ 20% - 30% tổng thu của dự án đó. Như vậy sẽ tạo động lực cho nhân viên làm việc tối ưu nhất để cuối năm được nhận số tiền nhiều hơn so với mức thưởng tết thông thường.

Bên cạnh đó, nhân viên mới vào thì anh Cường vẫn áp dụng mức thưởng theo cách thông thường. Đó là thưởng theo cấp bậc: trước thử việc, thử việc, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Từ đó sẽ tính tổng thu nhập để tính ra mức thưởng cuối năm. Thông thường giao động khoảng 10 triệu đồng/người. Ngoài ra nhân viên mới còn nhận được thưởng thêm tiền dự án, tiến độ, giới thiệu sản phẩm, bán hàng… và món quà tết.

Còn anh Bùi Tiến An (31 tuổi, chủ một shop hoa ở Q.1, TP.HCM) cho biết mới vừa tham gia tập tành khởi nghiệp hồi đầu năm 2022. Tuy vậy, việc kinh doanh không được như mong đợi so với dự định, nhiều tháng lỗ nên phải trả mặt bằng, đóng cửa hàng và chỉ bán hàng trực tuyến. Do đó, những nhân viên cũng nghỉ việc nhiều.

Những ngày cận tết này, anh An và những đồng sự đều hiểu rằng khi khởi nghiệp thì phải chấp nhận rủi ro có thể xảy ra. Việc thưởng tết cũng vậy, nếu doanh thu ít thì không đủ khả năng thưởng tết cho những bạn đồng hành cùng.

“Mọi người đều hiểu là tết năm nay không có gì. Ngay cả những tháng trước cũng đang làm việc công không và hy vọng sang năm sẽ tái cấu trúc trở lại với mong muốn công việc ổn định hơn”, anh An chia sẻ.





Chủ yếu học hỏi kinh nghiệm, còn thưởng tết chỉ mang tính tượng trưng

Tất bật làm việc trong những ngày cận tết này, Phan Thị Ngọc, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đang làm công việc bán hàng cho một công ty khởi nghiệp về mảng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Đây là công việc thứ 3 mà Ngọc đã làm kể từ khi ở quê rồi lên thành phố học tập. Tuy nhiên, tất cả công việc này chỉ làm thời vụ, chưa chính thức vì bận việc học.

“Mọi thứ với mình chỉ là làm việc và học hỏi trong thời gian học đại học. Cho nên mình chọn công ty khởi nghiệp với mục đích tương tự. Về phần lương thưởng ở đây cũng chỉ tượng trưng, có thêm chi phí để lo tiền phòng trọ, ăn uống mỗi tháng và tết cũng có chút tiền để về quê mà không xin gia đình là vui rồi”, Ngọc nói.

Vì vậy, với Ngọc làm việc ở công ty khởi nghiệp không chú trọng đến thưởng tết lắm. “Có thưởng cũng được mà không thưởng cũng không sao”, Ngọc chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với Ngọc là Phan Đình Phúc, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang làm cho một công ty khởi nghiệp ở Q.Tân Bình cho biết mức lương hàng tháng và thưởng tết ở đây khá thấp. Con số thưởng Tết Nguyên đán thông thường chỉ dao động vài triệu đồng. Năm trước Phúc nhận được mức thưởng tết là 3 triệu đồng.

Theo Phúc, sở dĩ chọn công ty khởi nghiệp để làm việc vì học hỏi được rất nhiều thứ. Đầu tiên là công ty ít người, được đảm nhiệm ở nhiều vị trí, làm nhiều việc mà nếu làm ở công ty lớn chưa chắc làm được; làm như vậy sẽ giúp phát triển bản thân nhiều hơn. Điều thứ hai là mình dễ dàng tiếp xúc được với cấp trên, đặc biệt là giám đốc, người sở hữu công ty và học hỏi từ người đó.

“Hiện tại tôi chỉ làm thời vụ cho công ty nên chắc thưởng tết cũng sẽ không cao lắm. Đến giờ vẫn chờ cận tết hơn sẽ được thông báo mức thưởng ra sao. Nói chung là học hỏi kinh nghiệm thật tốt để sau này làm việc chính thức ở công ty lớn mới mong thưởng tết cao”, Phúc nói.