Lần đầu tiên, phiên chợ 'Khuyến đọc' được tổ chức tại TP.HCM

Nằm trong dự án Khuyến đọc của Thái Hà Books, phiên chợ Khuyến đọc là một hoạt động tạo “sân chơi” cho các bạn trẻ nhằm truyền tải thông điệp: Khuyến đọc là nhiệm vụ chung mà bất cứ ai cũng có thể đóng góp sức mình.

Tham gia vào phiên chợ Khuyến đọc, các gian hàng cùng nhau cam kết đóng góp 15-20% doanh thu cho quỹ Khuyến đọc, được vận hành bởi CLB yêu sách Thái Hà và dự án ATM Tủ sách để tiếp tục triển khai việc tặng và xây dựng tủ sách trên khắp mọi miền đất nước.

Trước đó tại Hà Nội, phiên chợ Khuyến đọc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9.2022 với sự tham gia của gần 30 gian hàng, đóng góp 13,3 triệu đồng vào Quỹ Khuyến đọc Việt Nam. Tiếp nối sự thành công và nhận được sự ủng hộ của độc giả, Thái Hà Books và CLB Yêu sách Thái Hà vừa tiếp tục tổ chức phiên chợ Khuyến đọc lần 2 tại Hà Nội từ ngày 22.12 – 25.12.2022 ở Discovery 302 Cầu Giấy.

Phiên chợ Khuyến đọc lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM từ ngày 29.12.2022-2.1.2023 tại Đường Sách TP.HCM, chia thành 3 khu vực:

Trạm Tri thức – Đọc thêm sách đón an nhiên: Khu vực diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trao đổi sách.

Trạm Thiên nhiên – Sống xanh đón an lành: Khu vực diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trao đổi các sản phẩm thủ công.





Trạm Nghỉ chân – Buông bộn bề đón an yên: Khu vực nghỉ ngơi và diễn ra các hoạt động như tarot, chiêm tinh học, thần số học…

Dịp này, Thái Hà Books cũng có một không gian riêng dành cho các bạn đọc, nơi mang đến những đầu sách bản quyền chất lượng và ưu đãi về giá tại hai miền trong Hội sách xả kho – Hà Nội và Hội sách Thái Hà - TP.HCM với nhiều chương trình ưu đãi như: các đầu sách best sellers ưu đãi đến 40%; 1000+ combo sách chỉ với 100.000đ; chương trình quà tặng hấp dẫn (tặng kèm 1 poster và 1 hộp boxset khi mua sách Light Novel; sổ tay, móc khóa, bookmark, hộp đựng sách Reading book together); chụp hình check-in nhận ngay sách mới

Khi đến với phiên chợ Khuyến đọc, độc giả còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Tọa đàm Bàn về Văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay; Check-in nhận Thông điệp vũ trụ; Minigame Secret Book; Trạm sẻ chia; Hôm nay bạn thế nào? Đặc biệt nhất là chương trình Ký gửi nỗi buồn vô cùng độc đáo và hấp dẫn.