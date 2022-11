Lancaster Legacy - Chất Sài Gòn từ tâm điểm chuyển giao

Tâm điểm chuyển giao đa văn hóa

Là một trong những con đường lâu đời nhất tại Sài Gòn, kết nối từ quận 1 đến quận 5, quận 6, đường Nguyễn Trãi mang theo nhiều câu chuyện văn hóa lịch sử gắn liền với dòng chảy hơn 300 năm phát triển của thành phố. Tiếp nối dòng chảy tinh hoa ấy, Lancaster Legacy là nét chấm phá thanh lịch đầy mạnh mẽ, điểm chạm giao thoa giữa những giá trị Sài Gòn xưa và nay.

Tọa lạc tại số 230 Nguyễn Trãi, quận 1, Lancaster Legacy kế thừa đầy đủ chất sống thời thượng của giới tinh hoa Sài Thành suốt nhiều thập kỷ. Với vị trí thuận tiện, dự án dễ dàng kết nối với loạt công trình biểu tượng như Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Chợ Bến Thành... Chuỗi công trình đặc sắc đã góp phần định danh Lancaster Legacy trở thành một “di sản mới” - nơi chất Sài Gòn hòa quyện trong từng trải nghiệm sống.

Sở hữu nhiều lợi thế kết nối, văn hóa và thương mại, Lancaster Legacy cho thấy sức hút mạnh mẽ đối với giới trí thức thành đạt, các chuyên gia trong và ngoài nước có dự định sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Đây sẽ là tiền đề cho sự hình thành một cộng đồng cư dân đa văn hóa.

Hiểu được điều đó, Lancaster Legacy mang đến dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn hạng sang Lancaster the Master. Đề cao tính cá nhân trong phong cách phục vụ, Lancaster The Master tối ưu trải nghiệm khách hàng theo phương châm “Tận tình như người thân - thấu hiểu từng cảm xúc”. Đội ngũ “quản gia” tận tụy sẽ dựa trên thói quen và nếp sống của gia chủ để chuẩn mực hoá cách phục vụ riêng. Đây chính là một trong những giá trị cốt lõi khiến Lancaster The Master cũng như dòng căn hộ cao cấp Lancaster chinh phục khách hàng đến từ nhiều quốc gia trong suốt hơn 15 năm qua.

Bản sắc giao thoa, hài hòa chất sống

Lấy cảm hứng từ lưu dấu vàng son của Hòn Ngọc Viễn Đông, Lancaster Legacy mang đến những trải nghiệm phong cách sống quốc tế, tạo tác từ ngôn ngữ thiết kế đa bản sắc, sang trọng và tinh tế.

Kiến trúc, nội thất của Lancaster Legacy được cá nhân hóa một cách rõ nét, mỗi không gian được thiết kế với ngôn ngữ kiến trúc riêng, phù hợp với sở thích và cá tính của từng cư dân.

Nếu cư dân mong muốn không gian yên tĩnh cho tổ ấm, Tháp C với mật độ căn hộ thấp nhất sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Với vị thế ngay mặt tiền là đường Nguyễn Trãi, Tháp Bđược ví như nơi gia chủ thưởng ngoạn bức tranh văn hóa Sài Gòn thi vị và hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành phố. Đối với những khách hàng tìm kiếm sự đẳng cấp và riêng tư tuyệt đối, các căn hộ Tháp A cùng những đặc quyền đắt giá nhất chính là lựa chọn hoàn hảo.

Lancaster Legacy tự hào là dự án căn hộ đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đa dạng phong cách nội thất để khách hàng lựa chọn. Dù yêu phong cách chiết trung cân bằng đầy duy mỹ như Budapest, thích phong cách đương đại kiểu Milan, mê đắm tính thời thượng trang nhã của Manhattan… khách hàng đều sẽ tìm thấy được tuyên ngôn thẩm mỹ của riêng mình.

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cư dân khi trở về nhà cũng như tiếp đón khách mời nếu có dịp dừng chân, sảnh cư dân Lancaster Legacy gây ấn tượng với thiết kế sang trọng như sảnh của khách sạn hạng sang. Không gian sảnh mỗi tòa lại mang nét đẹp riêng, thể hiện nét tinh hoa của phong cách kiến trúc Việt Nam truyền thống và châu Âu cổ điển.





Được “may đo” bằng tinh thần nghệ nhân, Lancaster Legacy cho thấy sự tài tình, khéo léo của đội ngũ kiến tạo khi tổng hòa được nhiều phong cách kiến trúc, nội thất trong một tổng thể vừa độc đáo, vừa nghệ thuật, vừa đảm bảo công năng và “vừa vặn” cho mọi nhu cầu sống.

Đa tầng trải nghiệm, điểm chạm cảm xúc

Một lần nữa, Lancaster Legacy “chiều lòng” khách hàng khi ưu tiên các giá trị cảm xúc đa tầng thông qua chuỗi tiện ích tiện nghi và tinh tế, nâng cấp chất sống từ những nhu cầu thiết yếu nhất đến các tiêu chuẩn sống khắt khe của cộng đồng tinh hoa.

Thiết kế với 4 hầm gửi xe dư công suất, khu thương mại cao cấp và văn phòng tiêu chuẩn, dự án phục vụ toàn diện nhu cầu làm việc, mua sắm và giải trí của cư dân. Song song đó, chuỗi tiện ích đắt giá tại tầng 6, tầng 20 và tầng thượng sẽ là nơi cộng đồng tinh hoa được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, chuẩn mực hóa cho mọi nhu cầu cá nhân và gia đình.

Dành sự quan tâm cho những cư dân nhí, đội ngũ Lancaster Legacy chú trọng phát triển hệ thống tiện ích dành riêng cho trẻ em như khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, khu đọc sách, hồ bơi. Các khu vực tiện ích trên được sắp xếp hợp lý với khu vực gia đình như BBQ, nhà hàng, ghế nghỉ, gym, spa, giúp ông bà bố mẹ có thể vừa thư giãn, vừa dễ dàng quan sát trẻ đang thoả sức khám phá và sáng tạo.

Thấu hiểu nhu cầu về các hoạt động mang tính cá nhân, Lancaster Legacy sở hữu không gian đọc sách, làm việc tại tầng 20, đồng thời, là nơi những cư dân tinh hoa có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của riêng mình.

Cuối cùng, Lancaster Legacy “về đích” với chuỗi tiện ích đắt giá tại tầng thượng: hồ bơi vô cực, Sky bar, Whisky & Cigar Lounge... Không chỉ là điểm hẹn lý tưởng cho buổi tiệc sang trọng hay cuộc hẹn riêng tư với khách quý, chuỗi tiện ích đặc quyền tại Lancaster Legacy mở ra không gian đánh thức mọi giác quan với đầy đủ cung bậc cảm xúc, để mỗi ngày đều khép lại một cách trọn vẹn nhất.

Từng chi tiết, từng không gian dù là nhỏ nhất tại Lancaster Legacy đều được kiến tạo bằng tất cả sự tỉ mỉ và chu toàn cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Đó chính là thành quả sáng tạo và tâm huyết của những con người có nhiều ân tình gắn bó với mảnh đất Sài Gòn, là lời nhắn gửi tốt đẹp dành cho thế hệ mai sau.