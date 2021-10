Cần hỗ trợ tối đa để người dân an tâm ở lại

Như Thanh Niên thông tin, hôm 5.10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 6 thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri Q.Bình Tân trước kỳ họp thứ 2, QH khóa XV. Tại đây, nhiều cử tri đề nghị TP.HCM cần có chính sách hỗ trợ người dân ở lại để khôi phục nền kinh tế và tạo đà phát triển thời gian tới. Trong trường hợp người dân vẫn quyết tâm về quê thì các bộ, ngành liên quan cần có hướng dẫn thống nhất để người dân về theo từng đợt, an toàn, trật tự và phù hợp với năng lực tiếp nhận của địa phương.

Thay mặt tổ đại biểu trả lời cử tri, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân cho biết về vấn đề phục hồi kinh tế, nhiều nước trên thế giới dành khoảng 10% GDP để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cao hơn nhiều lần so với mức 2% của VN. Hiện T.Ư, Chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp để ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế thời gian tới.

Tăng tối đa hỗ trợ người dân

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự đồng tình với đề nghị này. “Cần có biện pháp đúng đắn để phát triển kinh tế như hỗ trợ người dân tối đa; tạo điều kiện đi lại thuận lợi; nắm nguyện vọng của người dân để có giải pháp phù hợp. TP.HCM là thành phố luôn sáng tạo, nghĩa tình, người ở hay đi về quê là do hoàn cảnh, họ sẽ trở lại để đi làm và sinh sống thôi”, BĐ Nguyễn Liêm ý kiến.

Tương tự, BĐ Minh Anh viết: “Suốt 4 tháng qua nhiều người đã cố gắng cầm cự ở lại thành phố. Tuy nhiên thời gian giãn cách quá dài làm cho đời sống của họ vốn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn. Tôi nghĩ cần có những phương án hỗ trợ cụ thể, lâu dài để bà con an tâm ở lại, nếu không chúng ta sẽ mất đi nguồn nhân lực lao động rất lớn”.

“Để người dân ở lại thay vì chọn phương án về quê thì chính quyền cần phải tăng cường thêm các nguồn hỗ trợ, ngoài các gói đã và đang triển khai. Tạo điều kiện tối đa để người dân di chuyển đến nơi làm việc. Về phía doanh nghiệp cần duy trì phúc lợi, công khai thời gian sản xuất trở lại để người lao động nắm bắt”, BĐ Thanh Nga góp ý.





Hỗ trợ phải đến được người cần

Một trong những yếu tố để người dân an tâm ở lại, theo BĐ Miên Tường đó là “việc hỗ trợ an sinh phải đến được đúng đối tượng cần, nhanh chóng, rõ ràng”. “Tôi nghĩ để người dân ở lại thì chính quyền phải có những thông điệp rõ ràng, nhiều chính sách an sinh hơn và kịp thời. Điển hình là việc đẩy mạnh, tăng cường các gói hỗ trợ an sinh cho người dân, hỗ trợ các chủ trọ để họ giảm tiền thuê nhà… Quan trọng hơn hết là các hỗ trợ này phải triển khai nhanh chóng, thủ tục đơn giản và đặc biệt phải đến được tay của những người cần”, BĐ Miên Tường ý kiến.

Tương tự, BĐ Thu An viết: “Mấy ngày nay nhìn cảnh người dân ồ ạt rời thành phố vì không thể trụ được nữa mà xót xa. Chuyện này không thể trách họ được. Tôi nghĩ việc có những phương án cụ thể để người dân ở lại là cần thiết, để vừa đảm bảo nguồn lao động, vừa hạn chế lây lan dịch bệnh. Thế nhưng các biện pháp này cần phải triển khai ngay, càng nhanh càng tốt”.

“Chính quyền các tỉnh có dân ở lại cũng cần phối hợp với TP.HCM tìm cách hỗ trợ bà con. Nếu người dân ở lại không về quê ồ ạt thì sẽ giảm tải cho các địa phương rất nhiều. Một công đôi việc”, BĐ Lan Huỳnh đề xuất.