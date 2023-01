Lắp camera theo dõi gia đình 'chuyển đến đâu, đồ vật tự bốc cháy đến đó': Chưa có bất thường

Mẫu không khí không có khả năng tự gây cháy

Ngày 12.1, thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thanh Hóa (thuộc Sở KH-CN Thanh Hóa) cho biết, kết quả kiểm tra các mẫu khí lấy tại khuôn viên gia đình anh Đặng Xuân Nam (35 tuổi, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, H.Hà Trung, Thanh Hóa) đều trong giới hạn cho phép.

Theo đó, sau khi xảy ra hiện tượng các đồ vật trong nhà anh Đặng Xuân Nam tự bốc cháy nhiều lần, có ngày xảy ra cháy 14 lần, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu khí để tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả phân tích các mẫu khí, chất thuộc nhóm dễ cháy đều trong giới hạn cho phép.

Cụ thể, căn cứ vào QCVN 05:2013/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thanh Hóa đã lấy các mẫu không khí, gồm: SO 2 , NO 2 , CO, NH 3 , và H 2 S để phân tích.

Kết quả cho thấy các thông số của các mẫu không khí đều nằm trong giới hạn cho phép, và không có khả năng tự gây cháy.

Tiếp tục xảy ra cháy

Ngày 12.1, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, cho biết từ ngày 6.1 đến nay (từ ngày cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu không khí để tìm nguyên nhân), tại nhà anh Đặng Xuân Nam tiếp tục xảy ra 3 lần cháy nữa.

"Chúng tôi đã tiến hành lắp nhiều camera an ninh ở khu vực nhà anh Nam, và khu vực xung quanh, nhưng đến nay không phát hiện hiện tượng bất thường. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi", ông Phương cho hay.

Cũng theo ông Phương, để đảm bảo an toàn, 7 người trong gia đình anh Nam đang tiếp tục ở tại khu nhà cũ của điểm trường mầm non bỏ không. Khu nhà ở cùng thôn, cách nhà anh Nam khoảng hơn 100 m.





Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 3.2022 cho đến nay, gia đình anh Đặng Xuân Nam ăn ngủ không yên vì vật dụng trong nhà liên tục bốc lửa, cháy, không rõ nguyên nhân.

Theo anh Nam, trước đây gia đình anh sinh sống bình thường trong căn nhà hiện tại, không có bất kỳ điều bất thường gì xảy ra. Nhưng từ tháng 3.2022 hiện tượng lạ xảy ra với gia đình anh Nam, khi đồ vật trong nhà, như: chăn màn, sách vở, quần áo… và đặc biệt là túi nilon bỗng dưng bốc cháy dù không có bất cứ ai tác động vào.

Từ tháng 3 - 11.2022, thi thoảng xảy ra hiện tượng đồ vật trong nhà bốc cháy kể cả ban đêm lẫn ban ngày.

Đặc biệt, trong tháng 12.2022, rất nhiều ngày xảy ra hiện tượng đồ vật trong nhà tự cháy, cháy nhiều lần trong ngày, có ngày xảy ra đến 14 lần cháy khiến gia đình 7 người (vợ chồng anh Nam, bố mẹ và 3 đứa con) phải di chuyển chỗ ở.

Do hiện tượng lạ liên tục xảy ra, nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng nên giữa tháng 12.2022, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Nam di chuyển đồ đạc đến khu nhà mầm non (điểm trường lẻ của Trường mầm non xã Hà Lĩnh) cùng thôn để ở. Khu nhà này cách nhà anh Nam khoảng hơn 100 m.

Tuy nhiên, điều bất thường lại tiếp tục xảy ra khi gia đình anh Nam vừa chuyển đến khu nhà của điểm trường mầm non buổi chiều thì tối cùng ngày lại xảy ra cháy ở phòng mà gia đình anh Nam ở nhờ.

Hiện gia đình anh Nam đang phải ở nhờ trong khu nhà của điểm trường mầm non cũ. Thi thoảng anh Nam cùng người trong gia đình trở về nhà để kiểm tra. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng đã được di chuyển đi nơi khác.