Laptop game ASUS ROG Strix SCAR 17 trang bị RTX 3080Ti đầu tiên về Việt Nam

Với sự kết hợp cùng màn hình tần số quét cực cao lên tới 240Hz, RAM DDR5 thế hệ mới cùng giải pháp tản nhiệt toàn diện đến từ ROG, Strix SCAR 17 hứa hẹn sẽ tiếp nối những người tiền nhiệm, trở thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho các Game thủ eSports.

Hiệu năng tối ưu cho eSports

ROG Strix SCAR 17 được cài sẵn hệ điều hành Windows 11 mới nhất, tích hợp vi xử lý Intel Core i9-12900H thế hệ 12 và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX™ 3080Ti với TGP lên tới 150W, cho hiệu năng đỉnh cao khi chơi Game. Với 14 nhân 20 luồng cùng kiến trúc hoàn toàn mới và thiết kế lõi lai, kết hợp giữa lõi hiệu năng cao Performance-cores (P-cores) và lõi tiết kiệm điện Efficient-cores (E-cores), vi xử lý Intel Core i9-12900H thế hệ 12 có hiệu năng cao đơn nhận cao hơn 25% và đa nhân cao hơn 43% so với thế hệ cũ (khi thử nghiệm với phần mềm Cinebench R20). Trong khi đó, card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3080Ti thế hệ mới có hiệu năng vượt trội so với RTX 3080 năm 2021, trung bình cao hơn từ 18-20% trong các tựa Game mới nhất hiện nay.

Sở hữu RAM DDR5 với xung nhịp lên tới 4800MHz và SSD PCIe Gen 4x4, ROG Strix SCAR 17 có tốc độ phản hồi, mở ứng dụng và truyền tải dữ liệu cực nhanh cả khi chơi Game, làm việc đồ họa lẫn giải trí.

Các dòng Laptop Gaming ngày nay thường kết nối card đồ họa rời đến card đồ họa tích hợp trên CPU trước khi khi xuất hình giúp tăng thời gian sử dụng pin. Tuy nhiên điều này dẫn đến sự sụt giảm về mặt hiệu năng tổng thể khi chơi Game. Với dòng ROG Strix SCAR 17, hiện tượng này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn nhờ tích hợp tính năng MUX Switch thời thượng, giúp giảm tối đa độ trễ và tăng hiệu năng khi chơi Game trung bình lên tới 15% và cao nhất lên tới 43%, nhờ kết nối trực tiếp Card đồ họa rời đến màn hình hiển thị. Đặc biệt, các Game thủ có thể dễ dàng tùy chỉnh laptop về lại chế độ xuất hình bằng Card đồ họa tích hợp chỉ bằng một nút nhấn trong phần mềm Armoury Crate đi kèm, giúp tối ưu thời lượng pin cho nhu cầu di chuyển nhiều, làm việc văn phòng hoặc giải trí đơn thuần.

Hiệu năng cao nhưng máy luôn mát

Hệ thống chơi game mạnh mẽ sẽ luôn cần một giải pháp tản nhiệt toàn diện, chính vì vậy ROG đã tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp công nghệ tản nhiệt thông minh Intelligent Cooling lên một tầm cao mới trong năm 2022. Riêng dòng ROG Strix SCAR 17 sẽ được trang bị keo tản nhiệt kim loại lỏng thế hệ mới mang tên Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, giúp giảm nhiệt độ CPU lên tới 15°C so với keo tản nhiệt truyền thống, ổn định xung nhịp CPU trong thời gian dài, tối ưu hóa hiệu năng và tuổi thọ cho quạt tản nhiệt, đồng thời giảm tối đa tiếng ồn trong khi chơi game.





Hệ thống quạt Arc Flow 84 cánh cũng sẽ đươc áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm laptop game dòng ROG Strix trong năm 2022, giúp giảm tiếng ồn và tình trạng nhiễu loạn không khí. Strix SCAR cũng sẽ được trang bị 4 khe thoát nhiệt lớn và công nghệ tản nhiệt chống bụi độc quyền của ROG, giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, giảm bụi trong thời gian dài sử dụng. Khi nhiệt độ CPU và GPU giảm dưới 60°C, ROG Strix SCAR 17 sẽ tự động chuyển sang chế độ 0dB Ambient Cooling, tắt hoàn toàn hệ thống quạt tản nhiệt, mang lại trải nghiệm yên tĩnh tuyệt đối.

Ngày lên kệ và giá bán ASUS ROG Strix SCAR 17 sử dụng vi xử lý Intel Core i9-12900H thế hệ 12 và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3080Ti sẽ chính thức mở bán từ ngày 21-02-2022 với mức giá 95,99 triệu đồng.

Trải nghiệm chơi Game tốt

Dòng sản phẩm ROG Strix SCAR luôn nổi bật với hiệu năng đỉnh cao, luôn bứt phá giới hạn theo từng năm và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, độ phân giải 2K đi kèm tần số quét cao 240Hz, tốc độ phản hồi 3ms và công nghệ chống xé hình Adaptive-Sync, ROG Strix SCAR 17 sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho các Game thủ eSports luôn đòi hỏi tốc độ và hiệu năng cao nhất, khi thắng thua chỉ được tính bằng khoảnh khắc.

Ngoài ra, ROG Strix SCAR 17 cũng hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và Hi-Res Audio, giúp các Game thủ có những giờ phút giải trí tuyệt vời, không hề thua kém chất lượng phòng thu. Máy cũng được nâng cấp thêm 1 cổng USB Type-C so với thế hệ cũ, hỗ trợ chuẩn Thunderbolt cho tốc độ kết nối vượt trội, có khả năng xuất hình và đảm bảo hỗ trợ các phụ kiện trong tương lai.

Cá tính và khác biệt

Dòng ROG Strix SCAR 17 luôn nổi bật với hệ thống LED RGB đa sắc màu và khả năng tùy biến ngoại hình theo sở thích của người dùng. Đầu tiên phải kể đến phần chiếu nghỉ trong suốt cho phép nhìn xuyên thấu linh kiện bên trong, đi kèm hệ thống bàn phím LED RGB per-key hỗ trợ Aura Sync giúp người dùng tự do tùy chỉnh theo nhu cầu. Viền Bezel Glow tỏa sáng rựa rỡ bên dưới cùng con mắt ROG Fearless Eye nổi bật trên mặt lưng cũng sẽ đồng bộ hóa với nhau, mang tới một trải nghiệm rực rỡ sắc màu xuyên màn đêm. Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm tổng cộng 3 bộ Armor Cap để lựa chọn và lắp đặt, hoặc có thể tự do sáng tạo theo thiết kế của riêng mình nhờ công nghệ in 3D.