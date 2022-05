Leapmotor C01 - sedan chạy điện của Trung Quốc 'đe dọa' Tesla Model 3

Một trong những mẫu sedan chạy bằng điện Leapmotor C01 tung ra thị trường Trung Quốc trong tháng 5.2022. Điều ngạc nhiên lớn nhất đến từ mức giá của nó so với đối thủ Tesla Model 3. Leapmotor công bố C01 có giá bán lẻ chỉ từ 180.000 nhân dân tệ (khoảng 628 triệu đồng) và tăng lên 270.000 nhân dân tệ (khoảng 942 triệu đồng) đối với phiên bản cao cấp nhất.

Leapmotor C01 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.050 x 1.902 x 1.509 (mm), trục cơ sở dài 2.930 mm và cốp xe 496 lít. Kích thước to lớn của mẫu sedan này mang lại không gian nội thất rộng rãi, sang trọng và đầy công nghệ. Leapmotor đã cài đặt chip Qualcomm Snapdragon 8155 cho C01, giúp vận hành 3 màn hình HD khác biệt trên mặt táp-lô. Từ công nghệ nhận dạng khuôn mặt đến tùy chọn ghế có tính năng sưởi, thông gió và massage.

Leapmotor C01 sử dụng công nghệ CTC (Cell to Chassis) trong đó khung gầm, gầm xe và bộ pin được tích hợp với nhau. Bộ pin của xe khá lớn khi có dung lượng lên tới 90 kWh. Nhà sản xuất cung cấp 5 phiên bản khác nhau và khách hàng có thể lựa chọn từ 4 tùy chọn phạm vi hoạt động bao gồm 500 km, 606 km, 630 km, và 717 km, tính theo chu kỳ CLTC. Mẫu sedan lai chút coupe này có khả năng đạt vận tốc 100 km/giờ trong gần 4 giây, nhờ sự hỗ trợ của mô tơ điện có sức mạnh tới 542 mã lực.





Tốc độ và phạm vi hoạt động đáng gờm của Leapmotor C01 nhờ xe có thiết kế khí động học thông minh, mang lại hệ số lực cản chỉ 0,226 Cd. Xe sử dụng cửa ra vào không khung, tay nắm cửa ẩn, đường nóc dốc liền mạch về phía sau, và bộ la-zăng lực cản thấp. Lưới tản nhiệt phía trước của xe cũng có thiết kế khép kín để bổ sung thêm tính khí động học chung.

Xe lắp đặt một hệ dẫn động điện làm mát bằng không khí, đảm bảo tốc độ tối đa lên tới 16.000 vòng/phút, hiệu năng tổng hợp 88,5%. Trọng lượng của hệ dẫn động điện 85 kg và nó được thiết kế để chạy hơn 1 triệu km.

Leapmotor C01 có kích thước to hơn so với Tesla Model 3, nhưng giá bán lại rẻ hơn đi kèm khả năng vận hành ấn tượng. Mẫu xe này có thể khiến khách hàng của hãng xe Mỹ - Tesla có chút do dự khi chọn mua sedan điện tại thị trường Trung Quốc.