Leonardo DiCaprio đón năm mới cùng người đẹp 23 tuổi

Hôm 1.1 (giờ Mỹ), PageSix đăng tải loạt ảnh mới nhất của Leonardo DiCaprio bên nữ diễn viên - người mẫu Victoria Lamas (23 tuổi). Cặp đôi được phát hiện cùng nhau dự tiệc đón năm mới trên du thuyền sang trọng ở St. Barts vào cuối tuần qua. Cùng với “người yêu tin đồn”, một vài người bạn thân thiết của tài tử phim Titanic như Drake và Tobey Maguire cũng được nhìn thấy xuất hiện trong chuyến đi lần này.

Mặc dù các nguồn tin thân cận từng tiết lộ nam diễn viên 7X và người đẹp kém 25 tuổi chỉ là bạn bè song việc họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tiếp tục làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Hiện hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ hiện tại.





Tháng 12.2022, Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas lần đầu gây bàn tán khi ăn tối tại một nhà hàng ở California (Mỹ) sau đó rời đi trên cùng một chiếc xe. Tuy nhiên, nguồn tin của PageSix khẳng định hai người không hẹn hò, họ cùng dùng bữa với một nhóm bạn và không ngồi gần nhau, chiếc xe chở cặp đôi cũng có sự xuất hiện của một số người khác. Trước tin đồn yêu đương, nam diễn viên Lorenzo Lamas (cha của Victoria) chia sẻ với New York Post rằng con gái ông rất thích Leonardo DiCaprio nhưng họ không hẹn hò.

Danh tính Victoria Lamas được truyền thông và công chúng chú ý sau khi vướng nghi vấn hẹn hò Leonardo DiCaprio. Cô sinh năm 1999, là con gái của nam diễn viên Lorenzo Lamas và người mẫu Shauna Sand. Người đẹp 23 tuổi kế thừa sự nghiệp của cha mẹ khi đang hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu đồng thời đam mê hội họa, thời trang. Victoria Lamas từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim: The Last Thing the Earth Said, Two Niner, A Virtuous Role…

Trong khi đó, Leonardo DiCaprio đang tận hưởng cuộc sống tự do sau khi chia tay bạn gái lâu năm Camila Morrone vào tháng 8.2022. Anh từng có thời gian thân thiết bên siêu mẫu Gigi Hadid và vướng tin đồn hẹn hò với chân dài đình đám này song giữa họ không có mối quan hệ tình cảm. Tài tử U.50 được biết đến là sao nam đào hoa bậc nhất Hollywood khi sở hữu danh sách bạn gái dài dằng dặc đồng thời không yêu người đẹp nào quá 25 tuổi.