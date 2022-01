Lịch thi đấu, trực tiếp Serie A hôm nay 9.1: Đoàn quân của HLV lại 'mệt mỏi'

Vòng 21 Serie A sẽ tiếp tục diễn ra vào đêm nay 9.1 (theo giờ VN) khi các CLB chỉ có hơn 1 ngày nghỉ ngơi.

Ở vòng đấu cách đây 2 ngày, AS Roma của HLV Mourinho đã thua tan nát trên sân AC Milan với tỷ số 1-3 cùng 2 chiếc thẻ đỏ. Lượt đấu này chứng kiến AS Roma (32 điểm) gặp thêm một khó khăn khác khi tiếp Juventus (35 điểm). Dù được đá trên sân nhà Olimpico nhưng đoàn quân của HLV vừa mất quân do 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, vừa kỵ rơ các vị khách khi họ chỉ thắng 1 trong 4 lần tiếp Juventus.





Cả hai CLB đang nằm ngoài top 4 nên đang rất cần một chiến thắng để cố định mục tiêu của mình. AS Roma gặp vấn đề thì Juve cũng không khá hơn khi bị Napoli thủ hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước. Chưa kể, Juventus phải chuẩn bị cho trận Siêu cúp Ý với Inter Milan vào rạng sáng ngày 13.1 tới. Khoảng cách giữa hai đội bóng chỉ bằng một chiến thắng nên AS Roma rất quyết tâm san bằng cách biệt với Juventus nhưng các vị khách đang rất cần điểm. Vì thế, có thể HLV Mourinho bằng tài năng của mình sẽ giúp đội bóng mặc áo màu bã trầu kiếm được chiến thắng thứ 11 cho đội bóng của mình.

Ở trận đấu sớm nhất vòng này, AC Milan (45 điểm) sẽ hành quân đến sân của Venezia (17 điểm) với kỳ vọng giành trọn 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Inter Milan. Đây xem ra là nhiệm vụ dễ dàng với Ibrahimovic và các đồng đội khi chủ nhà Venezia trải qua 6 trận không nếm mùi chiến thắng với 4 thất bại. Với phong độ hiện tại, AC Milan thừa khả năng trở lại ngôi đầu bảng ít nhất là vài tiếng đồng hồ.

Hy vọng của AC Milan hoàn toàn có cơ sở bởi vào lúc 2 giờ 45 sáng 10.1, Inter Milan (46 điểm) có trận đấu không hề dễ trước Lazio (32 điểm). Dù các vị khách mùa này chơi không đúng sức nhưng họ vẫn là đội bóng khó bị bắt nạt. Tuy nhiên, với ưu thế chủ nhà, Inter Milan vẫn được đánh giá cao hơn và giành chiến thắng để kéo dài chuỗi trận toàn thắng ở Serie A lên con số 8.