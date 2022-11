Lịch thi đấu, trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 26.11: Cơ hội cuối cho Messi

Lượt đấu thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 diễn ra hôm nay là cơ hội cuối cùng cho những đội tuyển trượt chân ở lượt đầu, trong đó có Argentina của Messi.

Tuyển Úc (0 điểm) sẽ gặp tuyển Tunisia (1 điểm) ở trận đấu sớm diễn ra lúc 17 giờ (theo giờ VN) tại sân Al Janou. Tuyển Úc đã làm người hâm mộ hứng khởi khi dẫn trước tuyển Pháp ở trận ra quân. Dù cuối cùng Úc vẫn thất bại 1-4 nhưng việc ghi bàn vào lưới ĐKVĐ World Cup là một điều đáng tự hào cho đại diện của châu Á.

Tuyển Tunisia có lối chơi khôn ngoan và rình rập hơn. Họ đã rất hay khi thủ hòa tuyển Đan Mạch 0-0 ở trận ra quân và việc giành chiến thắng trước đại diện của châu Phi không hề đơn giản chút nào. Tunisia phải gặp tuyển Pháp ở lượt đấu cuối nên họ sẽ phải chơi hết mình trước tuyển Úc để nuôi hy vọng đi tiếp. Còn đối với tuyển Úc, họ buộc phải giành chiến thắng trong cơ hội cuối cùng của mình ở bảng D nếu không muốn theo chân Qatar bị loại sớm.

Cũng ở bảng D, tuyển Đan Mạch (1 điểm) sẽ đối đầu với tuyển Pháp (3 điểm) đầy cam go vào lúc 20 giờ. Các "chú lính chì" thi đấu rất hay ở trận ra quân nhưng may mắn không thuộc về họ. Trước tuyển Pháp, Đan Mạch cần nhiều hơn sự may mắn nhưng đó không phải là điều quá khó bởi Eriksen và các đồng đội từng thắng Pháp ở cả 2 lượt đấu trong khuôn khổ giải UEFA Nations League năm nay.

Nhìn cách tuyển Pháp lội ngược dòng thắng Úc 4-1 ở trận ra quân, thật khó khăn khi đối đầu với những Mbappe, Giroud... và thời điểm này. Nhưng không gì là không thể, cố gắng giành 1 điểm có vẻ là mục tiêu tối thượng của tuyển Đan Mạch vào lúc này.





Hoàn cảnh của tuyển Argentina (0 điểm) còn "căng" hơn trước trận gặp tuyển Mexico vào lúc 2 giờ sáng. Không ai nghĩ Messi và các đồng đội đang đứng chót bảng C và họ càng không dám nghĩ đến viễn cảnh đội tuyển đến từ xứ sở của điệu nhảy tango bị loại ở vòng bảng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu Argentina thua tiếp trận này.

Trong 10 trận đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, tuyển Argentina chưa thua tuyển Mexico trận nào, trong đó họ thắng 6 trận. Mexico chơi khá bế tắc trên hàng công, điều này thể hiện rõ ở trận họ thủ hòa 0-0 với Ba Lan ngày ra quân. Vậy nên người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một chiến thắng cho Messi và các đồng đội.

Trận còn lại của bảng C diễn ra lúc 20 giờ khi tuyển Ba Lan (1 điểm) đối đầu với Ả Rập Xê Út (3 điểm). Chiến thắng nức lòng người hâm mộ của Ả Rập Xê Út đã giúp họ tiệm cận với chiếc vé lọt vào vòng knock-out. Tuy nhiên, đại diện châu Á cần phải có điểm ở trận này trước khi biến hy vọng đó thành sự thật.

Trước một dàn sao như Argentina, tuyển Ả Rập Xê Út đã chơi thứ bóng đá rình rập đáng sợ với vũ khí tối thượng là "bẫy việt vị". Những pha phản công của họ cũng rất sắc bén. Tuy nhiên, tuyển Ba Lan dù chỉ có một ngôi sao là chân sút Lewandowski nhưng lại không thuộc trường phái hùng hục tấn công bằng mọi giá. Đại diện đến từ châu Âu tích điểm từng trận, giữ chân để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Argentina tại vòng bảng. Vì thế, nhiều khả năng tuyển Ba Lan sẽ có ít nhất 1 điểm sau trận này bằng lối chơi "quái" vốn có của mình.