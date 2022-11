Lịch thi đấu, trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 27.11: Đại chiến TBN - Đức

Cuối cùng, một cuộc đối đầu đúng nghĩa "đại chiến" sẽ diễn ra tại bảng E ở lượt đấu hôm nay.

Tuyển Tây Ban Nha (3 điểm) và tuyển Đức (0 điểm) sẽ đối đầu nhau trong lượt đấu thứ 2 của bảng E diễn ra lúc 2 giờ sáng 28.11 (theo giờ VN).

Cả hai đều là "ông lớn" của bóng đá thế giới nhưng có hoàn cảnh trái ngược nhau ở World Cup 2022. Nếu tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Costa Rica ở ngày ra quân thì tuyển Đức bất ngờ bại trận 1-2 trước Nhật Bản.

Nhìn tuyển Tây Ban Nha chọc thủng lưới Costa Rica 7 lần, nhiều người nghĩ rằng sẽ không đội tuyển nào có thể cản được các chú "bò tót" nhưng chính tuyển Đức là đội bóng có khả năng làm được điều đó cao nhất.

Dù thất bại trước đại diện châu Á ở lượt ra quân nhưng tuyển Đức chơi không hề dở. Họ thất bại bởi sự chủ quan của các cầu thủ, bởi sự kiên cường của các tuyển thủ Nhật và trên hết, tuyển Đức đã đánh mất bản sắc "cỗ xe tăng" của mình.





Ở hoàn cảnh hiện tại, tuyển Đức không còn đường lùi nên họ sẽ chiến đấu hết mình. Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha "ôm" hiệu số thắng/bại quá khủng cùng ngôi đầu bảng, rõ ràng họ không có động lực nhiều bằng đối phương. Xét về chuyên môn, Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn nhưng điều đó không phải là yếu tố quyết định đem lại chiến thắng.

Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra lúc 17 giờ khi tuyển Nhật Bản (3 điểm) gặp Costa Rica (0 điểm). Thật khó để đoán đại diện của khu vực CONCACAF sẽ chơi thế nào sau thất bại 0-7 trước tuyển Tây Ban Nha nhưng nếu bỏ qua quá khứ đau buồn đó, họ vẫn khó có "cửa" thắng được Nhật Bản. Không hề may mắn, đại diện châu Á vượt qua tuyển Đức bằng tinh thần của các "Samurai xanh" và nhiều khả năng tuyển Nhật tiếp tục có điểm ở trận đấu này.

Lượt đấu thứ 2 của bảng F cũng diễn ra hôm nay khi tuyển Bỉ (3 điểm) gặp Ma Rốc (1 điểm) vào lúc 20 giờ và tuyển Croatia (1 điểm) gặp Canada (0 điểm) và lúc 23 giờ.

Đây là hai trận đấu khá dễ đoán bởi tuyển Bỉ có nhiều yếu tố vượt trội so với Ma Rốc trong khi Croatia quá già dặn, kinh nghiệm so với một Canada non trẻ. Nếu không có gì thay đổi, hai đại diện của châu Âu sẽ có ít nhất 1 điểm sau trận đấu này để có những toan tính thuận lợi cho vòng đấu cuối cùng.