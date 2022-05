Lisa: BlackPink chưa bao giờ nói về việc tan rã

Hơn hai năm qua, nhóm nhạc nữ BlackPink không phát hành thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào với đội hình 4 thành viên. Lần trở lại gần đây nhất của nhóm là album phòng thu đầu tiên The album, được ra mắt vào tháng 10.2020. Kể từ đó, YG chủ yếu tập trung vào phát triển sự nghiệp cá nhân của từng thành viên như biểu diễn solo, đóng phim, người mẫu... Vì vậy, các Blink (tên người hâm mộ BlackPink) luôn mong chờ màn tái xuất tiếp theo của nhóm nhạc Boombayah trên sân khấu.

Tuy nhiên, khi thời gian gián đoạn của BlackPink liên tục kéo dài, người hâm mộ không khỏi đặt ra câu hỏi liệu chủ nhân hit How you like that có còn quan tâm đến việc hoạt động nhóm hay không. Chưa kể, vào năm 2023, thời hạn hợp đồng của BlackPink sẽ kết thúc, nhiều người thắc mắc rằng BlackPink sẽ tiếp tục tái ký với YG hay quyết định đi theo con đường riêng.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, thành viên Lisa đã có những chia sẻ thẳng thắn về tương lai của BlackPink. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó BlackPink tan rã, Lisa đáp: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ nói về điều này với nhau. Chúng tôi đã nói đùa rằng Jisoo sẽ sống ở Hawaii, Lisa sẽ trở về Thái Lan. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến sự kết thúc. Nó quá buồn. Một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ kết hôn và làm những việc tương tự vậy”.

“Nhưng rồi sau đó tôi thấy nhóm nhạc Spice Girls, họ đã tái hợp và cùng nhau tổ chức một buổi hòa nhạc. Chúng tôi có thể làm giống vậy vào một ngày nào đó chứ? Và liệu tôi có thể nhảy như bây giờ không nhỉ? Ý tôi là, không phải BlackPink sẽ tồn tại thêm ít nhất 10 năm nữa sao? Khi đó chúng tôi cũng gần 40 tuổi rồi”, nữ rapper nói thêm.

Trải qua 6 năm hoạt động, bên cạnh vai trò thành viên BlackPink, Lisa còn được công nhận ở nhiều khía cạnh khác như vũ công, nghệ sĩ solo, đại sứ thương hiệu, người mẫu… Dù vậy, nữ thần tượng vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn và mong muốn được tìm tòi thêm nhiều điều. Khi được hỏi bản thân có muốn thoát khỏi hình tượng người nhảy giỏi nhất BlackPink không, Lisa cho biết: “Tôi tôn trọng vai trò của mọi người trong BlackPink. Và tôi cũng không muốn phá vỡ hình ảnh này. Tôi muốn được tiếp tục thể hiện những gì mà mình vẫn luôn làm trong BlackPink. Nhưng về cá nhân thì tôi có rất nhiều thứ muốn thử. Tôi yêu nhiếp ảnh, tôi muốn thử diễn xuất và hơn thế nữa”.





Cô cũng tiết lộ hiện BlackPink đang thử các bài hát khác nhau như nhạc jazz, reggae (nhạc đường phố, được kết hợp từ nhiều thể loại) và vẫn còn nhiều điều mà nhóm chưa làm được. “Có phải hip hop là thứ duy nhất tôi làm tốt không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cũng giỏi nhạc truyền thống của Thái Lan? Tôi tò mò liệu mình có thể phát triển bản thân đến mức nào. Ngay cả trong vũ đạo, có rất nhiều thể loại tôi chưa thử, chẳng hạn như múa đương đại… Tôi cảm thấy mình còn phải học nhiều hơn nữa”, giọng ca xứ chùa vàng bộc bạch.

Cũng trong cuộc trò chuyện cùng Rolling Stone, chủ nhân hit Money không ngần ngại thể hiện tình cảm đối với gia đình mình. Để có được vị thế ổn định trong làng giải trí mà bao người mơ ước như ngày hôm nay, Lisa đã trải qua không ít khó khăn. Đối với nữ thần tượng sinh năm 1997, gia đình luôn là điểm tựa vững chãi và là động lực để cô không ngừng vươn lên. Năm 2010, Lisa tham gia buổi thử giọng cho YG Entertainment tại quê hương Thái Lan và trở thành người duy nhất được chọn trong số 4.000 thực tập sinh. Ngay sau đó, cô một mình chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) mà không biết một từ tiếng Hàn nào.

Mỗi ngày, cô đều gọi điện cho mẹ ở Bangkok và liên tục nhận được sự động viên. “Có những lúc tôi nói mình chỉ muốn quay lại trường học. Mẹ sẽ đáp: ‘Đừng quay về! Chỉ cần bám trụ thêm một năm nữa thôi!’. Kế hoạch ra mắt của chúng tôi liên tục bị dời lại và tôi không thể nhìn thấy kết quả. Kiểu như ‘Đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc, chúng ta có phải kiểm tra mỗi tháng nữa không?’", nữ thần tượng tâm sự.

"Khi tôi nói với mẹ rằng mình muốn dừng lại, mẹ sẽ khuyên tôi: ‘Hãy nghĩ về trường hợp của con. Có biết bao nhiêu người muốn ở vị trí giống con. Nếu con từ bỏ và trở về nhà, con có thể sống bình thường không? Con chỉ cần tiếp tục cố gắng. Con đã đến được đây rồi, chỉ cần giữ vững cho đến khi kết thúc’”, Lisa kể. Cô cũng cho biết mình muốn được gặp gia đình thường xuyên nhất có thể.

Mặt khác, theo báo cáo của YG, BlackPink sẽ sớm có màn tái xuất vào nửa cuối năm 2022.