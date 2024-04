Lo an toàn mạng, EVN chỉ đạo ngưng 'share' wifi cho khách đến cơ quan điện lực

Công văn triển khai các biện pháp an toàn thông tin do Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm ký. Theo EVN, tình hình là số cuộc tấn công ransomware gia tăng mạnh cả về số lượng và tần suất. Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Cụ thể, tạm dừng toàn bộ kết nối Internet từ các địa chỉ IP quốc tế đến các hệ thống thông tin của tập đoàn và của các đơn vị.

EVN chỉ đạo các đơn vị khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn thông tin ĐÀO NGỌC THẠCH

Đối với các hệ thống cần truy cập internet quốc tế để cung cấp dịch vụ như DNS, email (gửi, nhận email), các trang thông tin điện tử quảng bá doanh nghiệp... EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì kết nối internet quốc tế đến các hệ thống này. Tuy vậy, phải tăng cường giám sát an toàn thông tin các kết nối internet quốc tế đến các hệ thống nêu trên.

Trong trường hợp người dùng đi công tác nước ngoài, việc sử dụng các hệ thống thông tin của tập đoàn và của các đơn vị phải được đăng ký thực hiện thông qua kết nối VPN của đơn vị. Đồng thời phải được bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, EVN yêu cầu tạm dừng cung cấp dịch vụ truy cập internet qua wifi dành cho khách hoặc đối tác đến làm việc tại trụ sở các đơn vị.

Các đơn vị rà soát kết nối đến các cơ quan, doanh nghiệp liên quan; kiểm soát chặt chẽ an toàn các hệ thống thông tin của đơn vị, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo ngay về tập đoàn để phối hợp xử lý.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 2.4, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware). Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOil bị ngưng trệ. Đến chiều hôm qua (3.4), PVOil cho biết đã có thể phát hành hóa đơn điện tử và phiếu xuất kho qua hệ thống công nghệ thông tin của một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Dự kiến, hệ thống quản lý và phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp này sẽ hoạt động trở lại bình thường vào cuối tuần này. Riêng các ứng dụng PVOil Easy, PVOil B2B… sẽ hoạt động trở lại trong ngày hôm nay 4.4.