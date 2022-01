Lộ diện sức mạnh CPU Pentium G7400 giá rẻ của Intel

Theo Digitnews, Pentium G7400 là CPU chứa hai lõi lớn hỗ trợ tính năng siêu phân luồng và hoạt động ở tần số 4 GHz này được biết đến có giá đề xuất chỉ là 64 USD, tuy nhiên sức mạnh cụ thể của nó ra sao vẫn là một dấu hỏi.

Giờ đây, kết quả đến từ Cinebench cung cấp cho người dùng cái nhìn rõ ràng hơn về bộ xử lý mới của Intel như thế nào. Kết quả cho thấy Pentium G7400 cung cấp sức mạnh nhanh hơn khoảng 30% so với Pentium G6400 - phiên bản tiền nhiệm trực tiếp của nó. Kết quả được thực hiện với Cinebench R15 cũng chỉ ra rằng Pentium G7400 có sức mạnh vượt trội hơn khoảng 1/3 nếu so với Athlon G3000, trong khi thấp hơn 10% so với Ryzen 3 3200G dựa trên kiến trúc Zen+. Ryzen 3 3200G là bộ xử lý lõi tứ nhưng không hỗ trợ siêu phân luồng và kiến trúc đã ra mắt cách đây 4 năm. Đối với Ryzen 3 3100 hiện đại hơn đi kèm 4 lõi, sức mạnh vượt trội hơn gần gấp đôi.





Khi thực hiện trên phép thử Cinebench R23, tình hình có hơi khác hơn một chút theo hướng có lợi cho bộ xử lý mới của Intel. Mặc dù với cả hai phép thử, sức mạnh của Pentium G7400 vẫn không thể vượt qua các bộ xử lý Ryzen nói trên nhưng đó vẫn được xem là thành công cho Intel, bởi các bộ xử lý Ryzen 3 đều đắt hơn với mức đề xuất 100 USD.

Cho đến nay vẫn chưa rõ Pentium G7400 sẽ được đưa ra để cạnh tranh với những bộ xử lý nào của AMD nhưng đó vẫn là một trong những cái tên đáng giá cho những ai muốn xây dựng một hệ thống phổ thông không đòi hỏi quá nhiều về hiệu suất. Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào bo mạch chủ Alder Lake giá rẻ, vốn vẫn chưa xuất hiện trên thị trường.