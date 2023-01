Lỗ hổng nhiều hệ lụy

Theo biện giải từ Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN, Bộ GTVT) thì với một trung tâm đăng kiểm (TTĐK) tư nhân, giám đốc nhưng không phải đăng kiểm viên, không chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì không bị ràng buộc về yêu cầu kỹ thuật cũng như không có vai trò trong công tác kiểm định.

Nếu biện giải trên là đúng thì vấn đề đáng quan tâm nhất không phải là “học vấn của giám đốc” mà là chuyện điều hành hoạt động kiểm định ở các TTĐK. Bởi theo phía cơ quan công an thì một số TTĐK không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn lập danh sách kiểm định viên ảo, hợp thức hóa quy định của Chính phủ khi thành lập TTĐK như phải có 3 kiểm định viên và phải có một kiểm định viên bậc cao.

Khi không đáp ứng đúng và đủ về tiêu chuẩn quy định đối với số lượng đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao, thì các TTĐK như vậy cũng khó có thể đảm bảo chất lượng hoạt động. Từ thực trạng này, ngay cả khi không “tư túi”, không nhận tiền “lót tay”, vi phạm pháp luật, thì sự thiếu năng lực hoạt động có thể khiến các TTĐK như vậy “duyệt” cho những phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường. Đó chính là những mối nguy tiềm ẩn vẫn tồn tại hằng ngày trên các cung đường khắp cả nước, đe dọa an toàn của người dân. Suốt nhiều năm qua, tai nạn giao thông luôn là một tồn tại đáng lo, gây thiệt hại lớn cả về nhân mạng lẫn tài sản, mà nguyên nhân trong đó bao hàm cả việc phương tiện giao thông thiếu an toàn, không đảm bảo kỹ thuật. Trong khi đó, ngoài những TTĐK đã bị cơ quan công an “sờ gáy” thì liệu các TTĐK còn lại có thực sự đáp ứng đúng và đủ về năng lực cần thiết hay chưa?





Hậu quả của việc thiếu năng lực thực thi có thể không chỉ dừng ở đây mà lỗ hổng này còn ẩn chứa hệ lụy khác! Đó là trong bối cảnh hiện nay, khi vụ án liên quan sai phạm về đăng kiểm đang được mở rộng, ít nhiều sẽ tạo ra tâm lý “sợ sai” ở một số người làm công tác đăng kiểm cũng như các TTĐK nói chung. Tâm lý đó kết hợp với thực tế thiếu năng lực tương xứng có thể dẫn đến tình trạng “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, tức không duyệt đăng kiểm cho cả xe đầy đủ tiêu chuẩn. Một số phương tiện vận chuyển thương mại có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh đăng kiểm đang quá tải như hiện nay vì nhiều TTĐK ngưng hoạt động như Thanh Niên đã phản ánh.

Chính vì thế, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của một số TTĐK, cơ quan hữu trách cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và sớm chấn chỉnh, siết chặt hoạt động nói chung của các TTĐK cả tư lẫn công.