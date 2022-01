Loạt bài thi đậm chất ‘Tết khỏe lành’ tranh giải thưởng đến 150 triệu đồng

Hẳn vì thế mà cuộc thi “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la” truyền đi thông điệp khỏe lành càng lúc càng đón nhận nhiều bài thi cực xịn, hứa hẹn một mùa “giật giải” sôi động lắm đây!

Bước sang tuần thứ hai, cuộc thi “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la” do nhãn hàng Knorr tổ chức tiếp tục thể hiện phong độ là một chiếc “trendy social mini game” khi nhận được hàng loạt những bài thi chất lượng cùng sự ủng hộ nhiệt tình của những người yêu ẩm thực trên khắp cả nước.

Những món ăn góp mặt trong cuộc thi đều quen thuộc trên mâm cơm thường ngày nhưng được biến tấu theo phong cách khỏe lành với điểm nhấn từ gia vị Knorr, vừa nên vị sức khỏe lại tôn vinh ẩm thực vùng miền đặc sắc. Độ đa dạng và sáng tạo thì siêu đỉnh, đủ để tạo thành một bộ thực đơn “an hòa” cho vị tết năm nay.

Đáng chú ý, mini game “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la” còn nhận được rất nhiều bài thi từ “cánh mày râu” vào bếp trổ tài. Nhiều bài viết chia sẻ quá trình thực hiện có chút vụng về nhưng thành quả lại chứa đựng nhiều tình cảm ấm áp, chăm sóc gia đình. Tưởng chừng chỉ là một cuộc thi vui vẻ nhưng lại là cơ hội để thể hiện sự quan tâm chăm sóc, tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Tết này, Knorr không chỉ truyền đi thông điệp khỏe lành với các món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, mini game “Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la” còn mang đến giải thưởng siêu hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Cụ thể:

Mỗi tuần thi sẽ có 1 giải siêu sao là máy rửa chén trị giá 15.000.000đ và 10 giải may mắn là nồi chiên không dầu trị giá 1.800.000đ được trao cho người thắng cuộc.

Sau 4 tuần thi sẽ có 5 giải ấn tượng với giải thưởng là 5 chiếc máy hút bụi cầm tay trị giá 2.900.000đ.

Quả thật đây là cơ hội cho chúng ta vừa trổ tài nấu ăn cho cả nhà vừa có cơ hội rinh về những món quà chất lượng tô điểm cho gian bếp thêm phần “sang-xịn-mịn” đúng không nào!

Điều quan trọng cuối cùng, cuộc thi sẽ chính thức kéo dài đến hết ngày 30.1.2022, nghĩa là chúng ta chỉ còn 10 ngày để tham gia tranh tài thôi nè. Sau khi chuẩn bị xong món tủ, bạn chỉ cần thực hiện thêm 4 bước sau đây là đủ điều kiện “giật giải” nhé:





Bước 1: Share post công bố cuộc thi https://fb.watch/ak1OZAwn42/ ở chế độ Công khai.

Bước 2: Dùng AR Filter độc quyền của Knorr tại https://bit.ly/AR_Filter để quay video hoặc chụp ảnh món ăn khỏe lành đặc trưng do bạn tự tay nấu cùng các sản phẩm Knorr.

Bước 3: Đăng sản phẩm dự thi lên trang cá nhân ở chế độ Công khai kèm những thông tin:

- Tên món ăn An hòa kèm nguyên liệu và vùng miền tương ứng

- Các hashtag #KnorrTet2022 #AnHoaViTet #AnLanhXuanSang

Bước 4: Bình luận dưới post công bố cuộc thi những thông tin:

- Link dẫn đến bài dự thi trên trang cá nhân.

- Tag 2 người bạn để cùng tham gia.

- Các hashtag #KnorrTet2022 #AnHoaViTet #AnLanhXuanSang.

Tầm này phải bật mode sống nhanh ngay để kịp bắt tay vào chế biến món ngon dự thi thôi nào các bạn ơi!

Tết này hãy cùng Knorr tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt bắt đầu từ những nguyên liệu khỏe lành quen thuộc, dễ tìm, đặc trưng cho 3 miền đất nước. Knorr sẽ đồng hành cùng bạn tạo ra những biến tấu cho món tết và mâm tết vừa lành, vừa ngon, vừa lạ mà quen để mâm Tết Việt khỏe mạnh mà cân bằng.

Cùng Knorr khám phá vị Tết an hòa, an lành xuân sang cùng hơn 21 công thức món Tết an hòa từ Chef Nickie Trần tại: https://knorrtetanhoa.kenh14.vn/và cùng thưởng thức phim ngắn từ Knorr “An hòa vị tết, an lành xuân sang” để cùng tôn vinh ẩm thực Việt nhé!