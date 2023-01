Loạt xe hơi được chuyên gia đánh giá cao tại Car Choice Awards 2022

Nhóm xe cá nhân

Số lượng xe cá nhân “tranh tài” tại Car Choice Awards 2022 áp đảo so với các nhóm xe hơi khác. Do đó, hội đồng tư vấn chuyên môn cũng vô cùng vất vả để lựa chọn được những ứng viên xuất sắc nhất. Ở hạng mục Thiết kế Xe phổ thông 2022, VinFast VF 8 đã đạt vị trí số 1 trong lòng các chuyên gia với 7,8 điểm. VF 8 có kích thước lý tưởng đối với mẫu SUV cỡ trung. Xe có không gian nội thất tinh giản, do chính studio nổi tiếng nước Ý Pininfarina thiết kế. Cùng lúc đó, Porsche Panamera được hội đồng tư vấn chuyên môn cho điểm cao nhất ở hạng mục Thiết kế Xe sang 2022 với 8,9 điểm. Hãng xe Đức gây ấn tượng mạnh bởi cách hoàn thiện tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên xe. Từng đường chỉ may nội thất, cho đến tổng thể ngoại thất đều có sự hài hoà, sang trọng.

Lọt vào mắt xanh của các chuyên gia ở hạng mục Hàng ghế sau Xe phổ thông 2022 là Kia Carnival với 7,8 điểm. Hàng ghế 2 của siêu phẩm này có khả năng xoay 180 độ, có thể tháo rời hoặc xoay ngược đối mặt với hàng ghế 3, giúp hành khách thuận tiện hơn giao tiếp với nhau. Mercedes-Maybach S-Class giành đến 8 điểm ở hạng mục Hàng ghế sau Xe sang 2022 với 8 điểm. Đây là điểm số rất xứng đáng bởi siêu phẩm này sở hữu nhiều tính năng đặc biệt như kích hoạt cửa tiện nghi ở khoang sau xe chỉ bằng một nút bấm, đóng cả hai cửa ở khoang sau bằng hệ thống truyền động điện. Ghế thương gia phía sau với tựa lưng có thể ngả tối đa 43,5 độ, tích hợp đệm đỡ bắp chân. Tính năng massage tích hợp tính năng trị liệu đá nóng ở hàng ghế khoang sau mang lại sự thư thái tuyệt vời.

Ngoài giải Thiết kế Xe phổ thông, những người có kinh nghiệm trong ngành tiếp tục chọn VinFast VF 8 cho hạng mục Vô lăng Xe phổ thông 2022 với điểm số 6.4. Ở hạng mục chuyên về trải nghiệm lái này, VF 8 ghi điểm với hai động cơ điện chia đều cho trục trước và sau. Với khối động cơ vô cùng mạnh mẽ đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 5,9 giây ở bản Eco và 5,5 giây ở bản Plus theo công bố của nhà sản xuất. Trong khi đó, mẫu xe sang được “chọn mặt gửi vàng” ở hạng mục vô lăng là Porsche 911 với 5,4 điểm. Ở phiên bản Turbo được mệnh danh là “Siêu chiến mã”, Porsche 911 có khả năng tăng tốc lên 97 km/giờ trong chưa đầy 3 giây mang đến cảm giác lướt đi trong gió cho những tín đồ yêu tốc độ.

VinFast có thể xem là nhà sản xuất rất được lòng các chuyên gia khi một đại diện của hãng này là VinFast VF e34 tiếp tục được chọn cho hạng mục Xe phổ thông 2022 cho phái nữ với 6,5 điểm. Tổng thể của VF e34 đem lại cảm giác trẻ trung, hiện đại và rất tương lai. Xe cũng có nhiều tính năng thông minh, hỗ trợ đắc lực cho nữ giới như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, các tiện ích thông minh giúp ghi nhớ hồ sơ người lái, an ninh, an toàn, tiện ích gia đình và văn phòng… Ở hạng mục Xe sang 2022 cho phái nữ, hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá cao nhất Porsche Macan với 6,8 điểm. Macan sở hữu kích thước nhỏ gọn, mang đến trải nghiệm êm ái, nhẹ nhàng khi di chuyển cho người dùng.

Nhóm xe gia đình

Ở hạng mục Xe phổ thông 2022 cho đại gia đình, Kia Carnival một lần nữa lại được các chuyên gia lựa chọn cho vị trí đầu bảng với điểm số khủng lên đến 9,2. Xe sở hữu kích thước rộng rãi với các phiên bản khác nhau về số ghế. Ở phiên bản 7 chỗ, hàng ghế thứ 2 bố trí thêm tựa chân, chỉnh điện, sưởi và làm mát. Không gian để chân và khoảng sáng trần Carnival rộng rãi ở cả ba hàng ghế. Khi gập phẳng hàng ghế thứ ba và tháo rời hàng ghế thứ hai, Carnival mở ra không gian chứa đồ cực lớn, đáp ứng nhu cầu của các đại gia đình. Cùng lúc đó, Volvo XC90 là đại diện nổi bật trong lòng các chuyên gia ở hạng mục Xe sang 2022 cho đại gia đình. Chiếc xe này sở hữu không gian rộng rãi cho 7 người, các chi tiết trong xe như ghế bọc da mềm mại với hệ thống thông gió và chức năng massage mười vị trí, mang lại sự thoải mái cho cả gia đình trong chuyến đi.

Về hạng mục Xe phổ thông 2022 cho gia đình nhỏ, Mazda CX-5 được các chuyên gia chấm đến 8,4 điểm. Chiều dài tổng thể của mẫu xe này đạt 2.700mm, mang đến khoang cabin rộng rãi và thoải mái cho cả 5 vị trí ngồi. Ngoài ra, Mazda CX-5 cũng được trang bị hàng loạt trang bị cao cấp như ghế bọc da, cửa sổ trời, bốn cửa kính một chạm… Cùng hạng mục này ở nhóm xe sang, hội đồng tư vấn chuyên môn chấm 7,7 điểm cho Volvo XC60 nhờ cabin rộng rãi, có thể gập 2 ghế ở cốp sau tạo nên một không gian thoải mái để chở nhiều đồ hơn. Xe còn có hộp làm mát đồ uống cho gia đình trong những ngày nóng.





Nhóm xe dịch vụ

Những chiếc xe trong nhóm này rất được lòng giới chuyên môn, bằng chứng là điểm số dành cho chúng khá cao. Ở hạng mục Xe dịch vụ 2022 cho tài xế, Mitsubishi Xpander dẫn đầu với 8.6 điểm. Xe sở hữu vô-lăng mới, đầy đặn hơn, gia tăng tiết diện cầm nắm cho người lái. Về cảm giác lái, Xpander mang đến sự mượt mà, ổn định nhờ động cơ 1,5 lít, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe cũng đảm bảo các công nghệ an toàn như kiểm soát hành trình, cảm biến lùi, camera 360 độ...

Ở hạng mục Xe dịch vụ 2022 cho hành khách, Kia Carnival tiếp tục được các chuyên gia đánh giá xuất sắc với điểm số 10,5 điểm. Đây cũng là hạng mục thứ ba mà Kia Carnival dẫn đầu trong khuôn khổ Car Choice Awards. Để được điểm số xuất sắc ở hạng mục này, Kia Carnival ghi điểm bởi kích thước tương đương xe SUV cỡ lớn với chiều dài hơn 5 m và khoảng sáng gầm lớn. Hành khách di chuyển trên Kia Carnival sẽ được trải nghiệm 3 hàng ghế rộng rãi, có thể xoay ngược lại ở phiên bản 8 ghế, tích hợp sưởi và làm mát. Diện tích khoang hành lý có thể tăng gấp đôi khi gập phẳng hoàn toàn hàng ghế 3 và tăng gấp 4 lần khi gập hoặc tháo rời hàng ghế thứ 2.

Nhóm xe xu hướng

Hội đồng tư vấn chuyên môn đã có những đánh giá toàn diện về những chiếc xe đã và sẽ làm nên xu hướng trong năm 2013. Với điểm số 7,3, VinFast VF e34 được các chuyên gia lựa chọn cho giải Xe Xanh 2022. Chiếc xe này sử dụng động cơ điện và pin Lithium có công suất cực đại lên tới 147 mã lực và mô-men xoắn ở mức 242 Nm. Pin của VF e34 có thể di chuyển quãng đường lên tới 285 km, sạc nhanh 18 phút cho phép xe di chuyển quãng đường 180 km. Hệ thống pin trên VF e34 đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có hỗ trợ sạc siêu nhanh. Sự xuất hiện của những chiếc xe điện mạnh mẽ như e34 được tin tưởng sẽ mở ra xu hướng sử dụng xe thân thiện với môi trường trong thời gian tới.

Hạng mục Xe gầm cao cỡ nhỏ 2022 được các chuyên gia tin tưởng chọn Kia Seltos với 6,9 điểm. Thân xe sở hữu những đường nét mạnh mẽ, thể thao, đậm chất SUV được tạo bởi các đường gân dập nổi kết hợp đường viền mạ chrome và ốp vòm bên hông xe năng động. Khoảng sáng gầm xe đạt 190 mm giúp Kia Seltos thực sự là một mẫu xe linh hoạt và cơ động trong nhiều điều kiện địa hình.

Ở hạng mục Xe trang bị nổi bật 2022, hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá VinFast VF 8 là ứng cử viên xuất sắc nhất với 5,8 điểm. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử, Cảnh báo điểm mù, Camera lùi, Cảm biến đỗ xe phía sau… VF 8 còn sở hữu hàng loạt tính năng an toàn chủ động như: Cảnh báo chệch làn, Cảm biến khoảng cách phía trước, Cảnh báo tiền va chạm, Hỗ trợ phanh tự động, Hỗ trợ giữ làn…