Lời cảm tạ

- Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố;

- Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Long An;

- Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Long An;

- Đảng ủy, UBND, Hội Người cao tuổi phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM;

- Quý bà con, thân bằng quyến thuộc nội, ngoại;

- Quý cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp gần xa;…

Đã tận tình hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ được chu đáo, trang trọng; đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu mẹ, bà chúng tôi là:

Cụ Bà LÊ THỊ SỬU

(Sinh năm 1938, quê quán: xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - nguyên bác sĩ khoa Huyết học - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội);

được tặng thưởng: Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1978 - 1988…

Do tuổi cao, sức yếu cụ bà đã từ trần vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 12.11.2022 (nhằm ngày 19 tháng 10 năm Nhâm Dần)

hưởng thọ 85 tuổi

về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà: ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Văn Công Minh và tang quyến đồng cảm tạ