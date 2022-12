Lỗi đăng kiểm: Tại anh tại ả

Tại TP.HCM hôm qua còn có tình trạng một số trung tâm đăng kiểm (TTĐK) bỗng dưng “nghỉ ngang”, không liên lạc được.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên TTĐK tại TP.HCM và một số địa phương, niêm phong nhiều đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm cuối năm, nhu cầu kiểm định cao dẫn đến hiện tượng ùn tắc, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải trong nền kinh tế, nhu cầu của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thế nhưng trong chuyện này, không thể thiếu trách nhiệm của chính chủ xe cũng như các tài xế. Chẳng nói đâu xa, ngay chính thời điểm đang than trời về việc phải xếp hàng từ 2 - 3 giờ sáng để được đăng kiểm thì một số tài xế thú nhận đã 5 - 7 lần tới lượt nhưng vẫn không “qua” nổi cửa đăng kiểm do trót gắn thêm quá nhiều phụ kiện cho xe. Suốt tuần qua, nhiều gara ô tô tại TP.HCM cũng đông nghẹt các chủ xe tới tìm phụ tùng nguyên bản để thay thế vì trót “độ tới bến” trước đó. Đáng lo ngại hơn, nhiều chủ xe đổ xô đi thuê phụ tùng “zin” để được đăng kiểm, dù họ thừa biết việc họ làm là vi phạm quy định về an toàn trong đăng kiểm xe cơ giới. Nhưng không chỉ “độ” cho ngầu, cho đẹp, cho đúng sở thích, nhu cầu cá nhân, nhiều tài xế còn sẵn sàng “lót tay” để được du di với các lỗi liên quan đến an toàn của chính bản thân mình cũng như những người đi đường như gãy nhíp, mất phanh, thay đổi kết cấu.

Cũng không khó để bắt gặp trên đường những chiếc xe cũ nát không biết từ đời nào; những chiếc xe được “độ” không còn biết hiệu gì, hãng gì, cũ hay mới... Thực tế rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường là do các lỗi kỹ thuật của xe như nói trên. Thế nên, việc rà soát, kiểm tra, điều tra những vi phạm trong công tác đăng kiểm để đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là cần thiết.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngay trong quy định đăng kiểm xe cơ giới hiện hành cũng có rất nhiều vấn đề phải xem xét và thay đổi cho phù hợp hơn. Ví dụ như đăng kiểm với xe mới. Châu Âu cũng quy định xe thương mại hạng nhẹ (đến 3,5 tấn) và ô tô cá nhân (đến 8 chỗ) thì lần đăng kiểm đầu tiên không muộn hơn 4 năm sau khi mua mới, và sau đó là định kỳ 2 năm một lần. Những loại phương tiện còn lại (xe buýt, xe tải, taxi, xe cứu thương...) được kiểm tra hằng năm. Trong khi tại Việt Nam, theo quy định của Bộ GTVT, ô tô mới mua bắt buộc phải tiến hành đăng kiểm nhằm đảm bảo an toàn chất lượng trước khi lưu thông. Đã có nhiều kiến nghị, đề xuất bỏ quy định không hợp lý này nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua. Tương tự, thời gian đăng kiểm của chúng ta cũng được cho là ngắn so với nhiều nước. Hay ngay cả việc lắp thêm phụ kiện, nhiều nước cũng khá cởi mở, tất nhiên kèm theo các điều kiện là không ảnh hưởng đến an toàn, nhưng ở ta thì không... Những quy định quá cứng nhắc này cũng góp thêm phần vào việc quá tải ở các trạm đăng kiểm, dẫn tới tiêu cực trong quy trình thực hiện.





Vụ án nhận hối lộ tại các TTĐK đang được cơ quan chức năng điều tra. Nhưng để hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực trong đăng kiểm thì với các chủ xe đưa tiền trực tiếp hoặc qua trung gian cho đăng kiểm viên để bỏ qua lỗi, cũng cần phải truy cứu trách nhiệm.

Tại anh, tại ả thì chịu trách nhiệm cũng cần cả ả, cả anh.