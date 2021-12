Lợi dụng chữa bệnh hen suyễn, nghi phạm đang bị giam giữ bỏ trốn

Sáng 30.12, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đang truy tìm Vương Nhật Vũ (còn gọi là Hin, 27 tuổi, ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) là nghi phạm bỏ trốn trong thời gian bị giam giữ.

Vương Nhật Vũ bị khởi tố hình sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình tạm giam, Vũ bị bệnh hen suyễn nên được Công an TP.Hội An đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo thiếu tướng Dũng, nghi phạm Vũ bị bệnh phải đưa đến bệnh viện chữa trị nhằm đề phòng sự cố trong quá trình giam giữ. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong quá trình điều trị, Vũ bỏ trốn, hiện lực lượng công an đang truy tìm.





Trước đó, ngày 16.12, Công an TP.Hội An tống đạt quyết định khởi tố hình sự đối với Vương Nhật Vũ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lúc 9 giờ 40 phút ngày 29.12, Vũ bỏ trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương, trưởng công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, truy tìm, bắt giữ Vũ.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, hỗ trợ cho quan điều tra. Khi phát hiện nghi phạm Vũ bỏ trốn ở đâu thì khẩn trương bắt giữ hoặc báo ngay cho trực ban Công an tỉnh theo số điện thoại 0694.160323, 02353.861204.