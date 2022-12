Long An: Chương trình 'Cầu nông thôn' vận động được hơn 1.100 tỉ đồng

Ngày 24.12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ "Tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội tỉnh Long An" năm 2022. Đây là chương trình nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình… trong việc vận động kinh phí xây dựng công trình cầu, đường nông thôn, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội - di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết vào tháng 10.2016, tại lễ phát động chương trình "Cầu nông thôn”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một số cán bộ quê hương Long An đang công tác, sinh sống tại TP.HCM đã vận động kinh phí xây dựng cây cầu đầu tiên tại xã Mỹ Thạnh Đông, H.Đức Huệ.

Tính đến cuối năm 2022, chương trình này đã vận động tổng kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng để xây dựng không chỉ cầu, đường giao thông nông thôn mà còn xây dựng được nhiều trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khu di tích lịch sử, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, quỹ học bổng và các chương trình cung cấp nước sạch học đường…

Theo ông Út, chương trình tài trợ do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vận động có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân tỉnh Long An.

Những cây cầu nông thôn đem lại niềm vui cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; các công trình trường học, nhà ở, các di tích lịch sử, văn hóa đã đem lại ý nghĩa rất đáng trân trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.





Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, khẳng định, nguồn kinh phí từ chương trình có ý nghĩa rất to lớn, thiết thực trong bối cảnh thu ngân sách của Long An tuy có tăng trưởng vượt bậc trong những năm qua nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19; nếu chỉ dựa vào ngân sách địa phương thì phải mất trên 10 năm mới có thể cân đối được nguồn kinh phí nói trên cho các công trình an sinh xã hội này.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cảm ơn chân thành, tri ân sâu sắc nhất đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng các nhà tài trợ đã có nhiều đóng góp thiết thực, nhiệt thành cho chương trình trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Được, con đường đi lên phía trước của tỉnh Long An vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực chăm lo cho nhân dân từ các cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cầu, cống, đường giao thông nông thôn vẫn còn rất lớn; số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần được quan tâm, hỗ trợ còn nhiều, nhất là vấn đề về nhà ở, y tế. Long An hiện còn khoảng 4.800 hộ nghèo (chiếm 1%) và 11.000 hộ cận nghèo (chiếm 2,29%)... nên tỉnh cần được các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.