Long An vận động, hỗ trợ người lao động tiếp tục ở lại làm việc

Ngày 7.10, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết ông vừa ký quyết định thành lập “Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Long An”.

Tổ có 11 thành viên là thành viên ban giám đốc của 11 sở, ngành tỉnh như LĐ-TB-XH, công an, quân sự, GTVT, Y tế… và 6 nhân sự giúp việc là các công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng cấp sở, ngành tỉnh.

Tổ được UBND tỉnh Long An giao nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, người lao động ở lại Long An để làm việc, được tiêm vắc xin, sớm ổn định cuộc sống.

Trường hợp sau khi tuyên truyền, vận động nhưng người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì tổng hợp danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp, tổ chức đưa người lao động trở về quê theo nguyện vọng. Nếu để người lao động tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân thì Tổ giúp việc, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có người về quê chịu trách nhiệm với UBND tỉnh Long An.

Ngoài ra, Tổ còn có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng của các tỉnh, thành phố nắm danh sách, thống nhất phương án tổ chức đưa, đón người dân Long An từ các tỉnh, thành phố trở về lại địa phương đảm bảo an toàn, chu đáo.





Đối với người “quá cảnh” qua địa bàn Long An để về quê, ông Phạm Tấn Hòa cho biết công dân cần phải thông tin cho nơi đi và nơi đến cụ thể rõ ràng để chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ thông tin về sự phối hợp.

Đối với những người muốn rước con, em về quê nhà Long An để học hoặc rước con, em đang kẹt trên địa bàn tỉnh Long An thì gọi trực tiếp vào đường dây nóng của Sở GTVT Long An và cơ quan này sẽ tạo kiện kiện thuận lợi để thực hiện.

Từ 30.9 đến nay, người lao động ở các tỉnh, nhiều nhất là trong khu vực Miền Tây đã tự phát về quê từ tỉnh Long An hơn 3.000 người và hiện vẫn đang tiếp diễn, đã gây ra không ít khó khăn cho các tỉnh miền Tây trong công tác kiểm soát dịch Covid-19. Song song đó, việc người dân về quê đã khiến thị trường lao động ở Long An gặp khó. Long An đang triển khai quyết liệt kế hoạch để tiêm vắc xin Covid-19 để đưa tất cả 370.000 người lao động trở lại các nhà máy làm việc như thời điểm trước khi diễn ra đợt dịch Covid-19 lần thứ 4.