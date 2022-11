Lừa chạy việc và mua xe ô tô giá rẻ, chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng

Ngày 29.11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Thu Hà (32 tuổi, ngụ xóm Phượng Lịch 1, xã Diễn Hoa, H.Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, bị can này “nổ” rằng có quen biết với lãnh đạo một ngân hàng và có thể xin vào làm việc tại ngân hàng này. Sau đó, Hà lừa đảo, chiếm đoạt 850 triệu đồng của một nạn nhân ở H.Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Để lừa những nạn nhân khác, người này tự xưng đang làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ để mua được ô tô giá rẻ hơn thị trường từ 100 - 200 triệu đồng/xe.





Tin tưởng, 3 nạn nhân ở H.Diễn Châu và H.Nghĩa Đàn đã chuyển cho Hà hơn 3,4 tỉ đồng để mua ô tô. Tuy nhiên, số tiền này bị can Hà không mua ô tô như cam kết mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an mở rộng để điều tra.