Lý giải sức hút của Phan Thiết dịp lễ 2.9

Siêu lễ hội đa sắc màu tổ chức tại Siêu thành phố biển NovaWorld Phan Thiet

Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay vừa vặn trùng với dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, du khách sẽ có cơ hội khám phá các lễ hội truyền thống cũng như tìm hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Thú vị hơn, sự xuất hiện của NovaWorld Phan Thiet với hàng trăm tiện ích hiện diện trên diện tích quy mô 1.000 ha mở ra một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách đắm chìm trong không gian thiên nhiên biệt lập, thỏa sức khám phá các khu vui chơi, giải trí, mua sắm và tận hưởng giây phút thư giãn với các liệu pháp spa phục hồi sức khỏe, khu phức hợp thể thao, gym,...

Đặc biệt, “siêu thành phố biển” còn mang đến chương trình lễ hội NovaWorld Festival với nhiều hoạt động giải trí đặc sắc hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách hành trình nghỉ dưỡng đa cảm xúc cùng loạt trải nghiệm có 1 - 0 - 2 khi đến với Phan Thiết - Bình Thuận.

Được tổ chức từ 01.9 – 04.9, NovaWorld Festival mang đến hàng loạt hoạt động giải trí vui nhộn. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn thể thao trên bãi biển Miami Bikini Beach xinh đẹp; thưởng thức âm nhạc và ẩm thực; hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của những màn trình diễn Carnaval, ảo thuật đường phố của những gánh xiếc di động ngay trong công viên giải trí Circus Land - một trong những tọa độ check-in được các tín đồ du lịch đặc biệt yêu thích.





“1 hành trình – 2 điểm đến” – Trải nghiệm từ second home đến hệ tiện ích đa kết nối

Ngoài lễ hội NovaWorld Festival đặc sắc, NovaWorld Phan Thiet còn mang đến tour trải nghiệm second home “1 hành trình – 2 điểm đến” dành cho các du khách muốn trở thành cư dân, nhà đầu tư của Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe hàng đầu khu vực phía Nam.

NovaWorld Phan Thiet sở hữu lợi thế cực lớn về cảnh quan lẫn thiết kế cũng như tích hợp chuỗi tiện ích được vận hành chuyên nghiệp bởi NovaGroup. Khi đến với tour trải nghiệm tìm hiểu cơ hội đầu tư, các gia đình sẽ được mục sở thị các căn biệt thự view biển ấn tượng, trải nghiệm hệ tiện ích “wellness” đã hoàn thiện như Sport complex, Citigym, Citispa, Golf chuẩn PGA độc quyền, thưởng thức nhạc acoustic ngay trên tầng Rooftop của những căn Boutique Shoptel, xem Caribbean Minishow tại khách sạn 5 sao Movenpick...

Những căn second home ở mỗi phân khu được thiết kế theo lối kiến trúc riêng biệt lấy cảm hứng từ nhiều nền kiến trúc đặc sắc trên thế giới, đáp ứng đa dạng sở thích và nhu cầu của các gia đình đầu tư sở hữu. Hơn nữa, second home tại NovaWorld Phan Thiết được giới đầu tư bất động sản đánh giá cao về mặt phong thủy lẫn tiềm năng sinh lời. Hưởng lợi từ vị trí vàng khu trọng điểm du lịch của Bình Thuận với địa thế “lưng tựa núi vững chắc, mắt hướng biển đón tài lộc” giúp gia chủ gia tăng vượng khí. Cùng với cơ hội tiếp cận lượng lớn du khách đến NovaWorld Phan Thiet vào các dịp lễ, Tết cuối tuần, các nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn một số hình thức kinh doanh với căn second home của mình để khai thác tối đa lợi nhuận, tạo dòng tiền ổn định trong tương lai.

Với loạt trải nghiệm thực tế cùng chuỗi sự kiện đặc sắc được tổ chức định kỳ hằng năm, NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng mang lại làn gió du lịch mới cho thành phố biển Phan Thiết cũng như thu hút làn sóng đầu tư trong nước và quốc tế đến với Phan Thiết - Bình Thuận nhiều hơn trong tương lai.