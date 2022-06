Lý giải The Mirae Park có hàng trăm giao dịch mỗi tuần

Với nhiều tiện ích dành cho con trẻ, phân khu The Mirae Park (thuộc dự án Imperia Smart City) đang trở thành “key word” được săn tìm nhiều nhất khu vực phía tây Hà Nội.

Theo thống kê, tại các thành phố có tốc độ đô thị hóa mạnh như TP.HCM hay Hà Nội, nhu cầu ở thực của các gia đình trẻ tăng đều đặn khoảng 20 - 30% mỗi năm. Do chịu tác động lớn của các yếu tố công nghệ, phương tiện truyền thông xã hội và nền kinh tế hội nhập, tiêu chí lựa chọn nhà ở của lực lượng trẻ này ngày càng khác biệt hơn các thế hệ trước.

Với nơi an cư lâu dài, họ đặc biệt chú trọng đến các yếu tố tận hưởng cho bản thân và gia đình. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh càng khắt khe hơn trong việc tìm kiếm một không gian sống lành mạnh, đầy đủ tiện ích để con trẻ được phát triển toàn diện. Bởi môi trường sống lý tưởng chính là nền tảng vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ ngay từ những bước đi đầu đời.

Ngoài kiến tạo không gian sống xanh với nhiều tiện ích nghỉ dưỡng, các dự án căn hộ cao cấp hiện nay ngày càng đầu tư chỉn chu tiện ích dành cho trẻ nhỏ, đặc biệt là các tiện ích mang tính giáo dục cao nhằm giúp trẻ có thể vui chơi, học tập, sáng tạo ngay tại môi trường sống hằng ngày. Chính điều đó đòi hỏi các chủ đầu tư cần bỏ ra nguồn vốn lớn lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng để đầu tư hệ thống tiện ích cao cấp, chuyên biệt.

Ví như, tại phân khu The Mirae Park thuộc dự án Imperia Smart City đang nổi lên như một điểm sáng của thị trường với vô số những điểm cộng, từ vị trí, tiện ích hạ tầng cho đến giá trị trong mỗi căn hộ. Đặc biệt. với chuỗi hơn 40 tiện ích hướng đến thế hệ tương lai, The Mirae Park đang được nhiều gia đình có con trẻ chọn là nơi an cư, khiến dự án này nằm trong tình trạng luôn “đỏ bảng hàng”.

Gồm 3 tòa căn hộ đẹp nhất dự án Imperia Smart City, The Mirae Park được “thiết kế” đặc biệt để tạo nên một cuộc sống đa trải nghiệm cho các cư dân nhí, hướng đến việc chăm sóc và phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí.

Tại The Mirae Park, các bé được rèn luyện thể chất, vui chơi cùng bạn bè tại khu vận động liên hoàn Summer Space, 3 khu vui chơi trẻ em các chủ đề Everland, Creative Zone và Galaxy Space,… Những trẻ nhỏ yêu thích các môn thể thao như bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, trượt ván,… tất cả đều có sân chơi riêng cho các em thỏa sức vui chơi.





Không chỉ chú trọng sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cho con trẻ cũng được MIKGroup đầu tư bài bản. Tại đây, con trẻ có thể cùng bố mẹ thư giãn tâm trí tại vườn thiền Sonate Garden, vườn Star Garden hay thảm cỏ dưỡng sinh hoặc đường dạo bộ Autumn Alley. “Chúng tôi mong muốn mang lại sự cân bằng trong tâm trí cho trẻ với lối sống an lành và hạnh phúc, cùng bố mẹ nuôi dưỡng tuổi thơ đầy màu sắc cho trẻ”, đại diện MIKGroup chia sẻ.

Bên cạnh loạt thể thao sôi nổi rèn luyện sức khỏe, các thành viên gia đình sẽ được trải nghiệm những tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao như trong khu resort tại The Mirae Park với hồ bơi, biển hồ, khu vực BBQ đầy màu sắc…

Sở hữu 1 trong 3 bể bơi ngoài trời lớn nhất Đại đô thị, rộng đến 1.000m², cư dân nhí của The Mirae Park sẽ được vùng vẫy, chơi đùa trong làn nước mát rượi mỗi ngày. Vào mỗi buổi sớm mai, dưới ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ, con trẻ có thể bắt đầu ngày mới bằng những giờ tập bơi, trong khi các bậc phụ huynh có thể thảnh thơi nghỉ ngơi trên khu vực ghế thư giãn bên hồ.

Hay những đêm hè mát rượi, nhờ thảm thực vật xanh lên tới 102.000m², con trẻ có thể gần gũi thiên nhiên mỗi ngày nhờ ngay gần công viên rộng hơn 10ha và đối diện hồ điều hòa, các bé có thể cùng bố mẹ tận hưởng những bữa tiệc BBQ ngoài trời hoặc dã ngoại, cắm trại để gia tăng trải nghiệm kỳ nghỉ hè cho các con, trước khi chào đón năm học mới.

Có thể nói, với lợi thế vượt trội về hệ thống tiện ích, phân khu The Mirea Park thuộc dự án Imperia Smart City hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc sống đầy sắc màu cho các thế hệ cư dân nơi đây.Đặc biệt, MIKGroup cũng áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng mua căn hộ tại phân khu The Mirae Park khi chiết khấu cao nhất lên tới 16%; vay vốn lên tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng.