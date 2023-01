Lý Hương: Con gái hối tôi tìm hạnh phúc mới

Hối tiếc lớn nhất là cãi lời ba mẹ đi theo tiếng gọi con tim

* Xin chào diễn viên Lý Hương! Chị đã trải qua năm 2022 như thế nào?

- Diễn viên Lý Hương: Sau dịch, tình hình công việc của tôi cũng không được ổn định lắm. Nhưng qua đó, tôi lại có cơ hội gần gũi gia đình nhiều hơn. Tôi chăm sóc con gái và mẹ. Sau khi ba mất, mẹ buồn và bệnh nhiều. Tôi cùng anh Lý Hùng cũng như các anh chị trong gia đình có cơ hội là đưa mẹ đi du lịch để khuây khỏa. Tôi cũng dành thời gian làm công việc thiện nguyện.

* Sau khi nghệ sĩ Lý Huỳnh qua đời, chắc hẳn chị và gia đình phải mất thời gian dài mới nguôi ngoai nỗi buồn?

- Tôi là con út trong nhà nên ba thương tôi nhất. Tôi cũng rất thương ba, việc ba qua đời là mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Tôi đã mất đi một người đàn ông thương tôi nhất trong cuộc đời này. Nhắc đến ba là tôi lại muốn khóc và bây giờ cũng không kiềm được nước mắt. Những ngày tết như thế này càng làm tôi nhớ ba nhiều hơn. Tôi với ba có rất nhiều kỷ niệm, những ngày cuối đời của ba, tôi là người chăm sóc trực tiếp. Thậm chí tôi và chị mình là người tắm cho ba, đút ba ăn. Vì ba thích tôi làm những điều đó cho ba, nhà cũng có người làm nhưng ba không vừa ý. Khi ba mất, tôi thấy mình đã cố gắng làm hết những gì trọn vẹn nhất, để ba vui thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi cũng dẫn con gái về ở bên chăm sóc ông ngoại.

Vừa qua, tôi cùng anh Lý Hùng và gia đình đến Viện Dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM). Mỗi năm chúng tôi đều đến thăm các cô chú, đó là truyền thống của gia đình. Ở đó còn có những người bạn của ba tôi như cô Thiên Kim, cô Diệu Hiền… Nhưng cũng buồn lắm, tôi nhớ hồi mấy năm trước, ở đó có hơn 40 người, từ từ chỉ còn 21 người và bây giờ còn 11 người thôi.

Cô Thiên Kim rất thân với ba tôi, thường đi đóng phim chung. Đến nay cô đã bệnh nặng rồi, chỉ nằm trên giường thôi, không biết gì nữa. Tôi thấy cũng đau lòng, xúc động rồi khóc. Còn cô Diệu Hiền cứ nhắc ba tôi hoài. Tôi dự định sẽ đến thăm những người bạn của ba là chú Mạc Can, chú Lê Thanh. Các chú, các bác cũng lớn tuổi rồi, mình gặp được giờ nào thì mừng giờ đó thôi.

* Ở cạnh nghệ sĩ Lý Huỳnh những ngày cuối đời, chắc hẳn chị rất hối tiếc vì khi xưa từng cãi lời gia đình và bỏ sang Mỹ một thời gian dài?

- Đúng vậy, ngày đó mới 21 tuổi, tôi còn nông nổi cãi lời ba mẹ bỏ đi Mỹ. Đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi. Ba là người rất sâu sắc, ngay từ ngày đầu tiên ba đã nhìn thấy, cấm cản nhưng tôi vẫn cãi lời ba. Vì thiếu chín chắn nên tôi đi theo tình yêu và nhận phải hậu quả như vậy. Nhưng khi tôi quay trở về, ba mẹ lại thương tôi nhiều hơn, không bỏ rơi tôi trong những lúc tôi khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời. Không chỉ vậy, anh chị em cũng dang tay đón nhận, yêu thương tôi, đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

* Vì sao nhiều năm nay diễn viên Lý Hương ít xuất hiện trên màn ảnh?

- Cách đây 2 - 3 năm, tôi có đóng một bộ phim của đài truyền hình. Thật sự sau khi trở về Việt Nam, cũng có vài đạo diễn nổi tiếng mời nhưng tôi từ chối. Lúc đó tôi dành mọi ưu tiên hàng đầu cho ba vì ba bệnh nặng. Nhiều khi suy nghĩ lại tôi cũng thấy hơi tiếc vì đã từ chối những bộ phim hay, những sản phẩm đó sau khi công chiếu cũng rất ăn khách. Nhưng tôi không buồn nhiều vì tôi muốn dành hết thời gian cho ba. Có thể sau này tôi còn thời gian đóng phim nhưng ba thì không còn nhiều thời gian nữa. Vì tham gia đóng phim rất cực, phải theo nhiều tháng trời, nên tôi lựa chọn gia đình.

* Lý Hương có ý định sẽ trở lại đóng phim không, vì khán giả cũng rất mong mỏi sự xuất hiện của chị?

- Vừa rồi đến thăm hội điện ảnh, các bác cũng khuyến khích, hỏi sao tôi không quay lại đóng phim. Tự nhiên máu nghệ thuật trong tôi nổi lên, nếu như còn duyên với điện ảnh và có vai thích hợp thì tôi sẵn sàng quay trở lại. Bên cạnh đó, khán giả cũng thương mến nhớ đến và nhắn tôi hãy đóng phim. Nhưng nói thật thì tôi khá áp lực. Nếu trở lại, tôi phải tìm kiếm một vai diễn thật sự phù hợp, có đất diễn, không được qua loa. Tôi phải có vai chính mới nhận, chỉ cần phát huy được tài năng của mình để không phụ lòng khán giả. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc nhất của nghệ sĩ.

Sau 12 năm xa cách, con gái về Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ

* Hiện tại thì con gái của chị ở hẳn Việt Nam hay sẽ trở lại Mỹ?

- Trước đó bé về Việt Nam, rồi dịch ập tới nên bé học online. Dù tình hình đã ổn, các nước mở cửa lại nhưng bé vẫn ở đây, học đại học Mỹ nhưng hình thức online. Tôi không ép buộc con phải như thế nào. Bé cũng trên 18 tuổi rồi. Mình không có quyền để bắt con phải làm này làm kia. Nhưng có lẽ vì thiếu thốn tình thương của mẹ và gia đình, nên bé chọn cách học online để có thể gần gũi với mẹ và phía bên ngoại nhiều hơn. 12 năm mẹ con không được ở bên nhau. Tôi cũng thấy vui vì 12 năm không gần gũi nhưng con rất thương mẹ và gia đình.

* Vậy bé có định hướng sau khi học xong vẫn ở Việt Nam cùng mẹ, hay Lý Hương sẽ sang Mỹ cùng con?





- Tôi không có ý định qua Mỹ ở lâu dài đâu. Vì mẹ tôi cũng già rồi, tôi phải ở cạnh bên chăm sóc cũng như tiện cho công việc của mình. Đến hiện tại, tôi và anh Lý Hùng vẫn ở chung với mẹ. Mẹ tôi đã lớn tuổi, mình tính từng ngày, từng tháng chứ không tính năm được. Có cơ hội để trả hiếu thì mình trả hiếu. Tôi tôn trọng quyết định của con gái, nếu bé muốn ở Mỹ thì tôi vẫn đồng ý, còn nếu chọn cuộc sống ở đây thì tôi cũng rất vui.

* Sau 12 năm xa mẹ và sống ở nước ngoài nhiều, khi về Việt Nam, thời gian đầu con gái chị có thích nghi được nếp sống và văn hóa của người Việt không?

- Lúc đầu bé bỡ ngỡ lắm vì từ nhỏ đã ở bên Mỹ mà. Bé về Việt Nam nghe và nói tiếng Việt cũng không hiểu. Nhưng tôi gần gũi và nói chuyện nhiều, trao tình yêu thương cho con thì từ từ bé cảm nhận được điều đó. Không phải mình tôi mà cả gia đình đều quan tâm bé. Bây giờ, sau 2 - 3 năm, bé đã thích nghi được với cuộc sống ở Việt Nam, nghe hiểu và nói chuyện rất giỏi. Tôi cũng cho bé đi học để biết thêm về kỹ năng ăn nói, tập quán Việt Nam và bé rất thích.

* Sau này Lý Hương có ý định cho con gái theo con đường nghệ thuật không?

- Thật sự con gái tôi cũng có máu nghệ thuật. Hồi xưa, lúc còn nhỏ, tôi đi hát, bé nhìn thấy mẹ nhảy và xem chương trình trên tivi của nước ngoài là bé học theo rất nhanh. Mẹ diễn trên sân khấu bé cũng chạy lên nhảy, khán giả vỗ tay rất nhiều. Bé đam mê nghệ thuật lắm nhưng bây giờ đang tập trung học. Tuy vậy, tôi nghĩ nếu có cơ hội bé cũng nên tham gia. Sắp tới tôi sẽ làm một MV có sự xuất hiện của con gái để cho bé quen với nghệ thuật Việt Nam từ từ. Nếu bé thật sự đam mê thì tôi ủng hộ hết mình.

Tôi lựa chọn kỹ lưỡng vì không muốn lặp lại vết xe đổ

* Khi hồi tưởng lại những thăng trầm trong cuộc đời mình, cảm xúc của chị như thế nào?

- Cuộc đời tôi quá nhiều thăng trầm, không giống những người bình thường. Tôi từ một người từ nhỏ đến lớn sống trong ấm no, đầy đủ của gia đình, được thỏa mãn đam mê thời trang, đóng phim, ca hát, có sự nghiệp. Nhưng rồi tôi lại bị cú sốc quá nặng trong cuộc đời khi bỏ hết hào quang, gia đình để đi theo tiếng gọi của trái tim, đó là điều tôi hối hận nhất. Để rồi tôi nhận lại hậu quả quá lớn, dính hết tình, tiền, tù, tội, mất con, mọi thứ sụp đổ. Tôi suy nghĩ lại rằng mình may mắn hơn nhiều người vì sau tất cả tôi vẫn còn sống, không ai bỏ rơi, có cơ hội quay trở lại Việt Nam và được gia đình yêu thương. Đây không phải cái tội mà là biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi. Ai cũng phải trải qua những sóng gió, cuộc đời hiếm ai bình an mãi, nhưng rồi tôi đã có được hạnh phúc.

* Ngoài hạnh phúc gia đình, Lý Hương có sẵn sàng mở lòng cho hạnh phúc nhỏ riêng mình không?

- Rất nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng suốt 12 năm, tôi nghĩ mình không thể mở lòng yêu thêm ai được cả. Tôi chỉ mong muốn tình yêu đó dành cho ba mẹ và con cái. Sau khi con gái quay trở về với tôi, bé là người lúc nào cũng khuyến khích, hối thúc tôi có người đàn ông cạnh bên yêu thương, lo cho tôi. Bé hay nói mẹ hạnh phúc là con hạnh phúc, con rồi sẽ có chồng và cuộc sống riêng mình nên mẹ phải đi tìm hạnh phúc. Tôi đáp rằng mẹ lúc nào cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi thấy may mắn vì có con gái yêu thương và thấu hiểu. Hai mẹ con như những người bạn tri kỷ.

* Vậy mẫu người đàn ông như thế nào sẽ khiến Lý Hương tin tưởng?

- Hiện tại, tôi chưa có hạnh phúc riêng, tôi cũng rất sợ và lựa chọn kỹ lưỡng vì không muốn lặp lại vết xe đổ. Vết thương xưa quá lớn, làm tôi tổn thương rất nhiều. Tôi cũng có mở lòng và tìm hiểu một vài người, cảm thấy được thì tôi tiến đến còn không được thì dứt khoát liền, không đi theo tiếng gọi con tim bồng bột giống ngày trước mà lý trí hơn.

Hồi xưa trái tim tôi đóng kín nhưng mọi người xung quanh đều khuyên tôi tìm hạnh phúc riêng của mình. Tôi nghĩ nếu có được niềm vui trọn vẹn thì đó là điều may mắn. Tôi không cần người ta giàu có, đại gia, tôi chỉ muốn một người đàn ông thật sự thấu hiểu, tử tế, thương yêu tôi và con gái thật lòng cũng như thông cảm cho quá khứ của tôi. Tôi mơ ước một người có hình mẫu giống ba mình. Ba mẹ tôi ở chung 55 năm, chung thủy và ngọt ngào, vợ con là trên hết. Tôi hy vọng mình sẽ may mắn gặp được người như vậy, đến lúc đó tôi sẽ thông báo.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Lý Hương!