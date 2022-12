MacBook Air M1 giảm giá 7 triệu đồng tại thị trường Việt Nam

Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt - đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), bước sang tháng 12, MacBook Air M1 tiếp tục giảm đến 500.000 đồng so với cuối tháng 11, nâng tổng mức giảm lên đến 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Động thái này nhằm thu hút người dùng, kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Trong 2 tháng đầu quý 4, MacBook Air M1 là mẫu máy bán chạy nhất khi chiếm gần 50% số bán các dòng MacBook tại hệ thống Di Động Việt. Trong đó, màu sắc đang bán chạy nhất là màu xám với gần 50%, tiếp đến là màu bạc với 30%, màu vàng chiếm khoảng 20%. So với cùng kỳ năm trước, model này tăng trưởng khoảng 10 - 15%; so với quý 3 thì model này tăng trưởng gần 25%. Dự kiến, với mức giá tiếp tục giảm, nhu cầu mua sắm cuối năm lại tăng cao, MacBook Air M1 trong tháng 12 sẽ tăng trưởng khoảng 10 - 15% so với tháng trước.

Hiện tại, đây là mẫu MacBook chính hãng rẻ nhất với giá bán còn 21,79 triệu đồng cho phiên bản 8 GB RAM kèm bộ nhớ trong 256 GB.

Được biết, MacBook Air M1 có thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, thuận tiện cho việc di chuyển của người dùng. Model này được trang bị màn hình Retina 13 inch, cùng với tấm nền IPS giúp góc nhìn trở nên rộng lên đến 178 độ, nên không còn hiện tượng hình ảnh bị thay đổi khi nhìn từ góc độ khác.





Với bàn phím Magic Keyboard mới, MacBook Air M1 có nút bấm bàn phím nhạy và êm tay ít gây tiếng ồn. Các phím được khắc Laser nên chữ không bị mờ sau thời gian sử dụng dài dù ra mồ hôi tay. Đồng thời, máy tích hợp đèn nền trên bàn phím giúp bạn làm việc linh hoạt, năng suất hơn kể cả khi ở trong điều kiện thiếu sáng.

MacBook Air M1 sử dụng con chip M1 mạnh mẽ với tiến trình 5nm, 8 lõi bao gồm 4 lõi tiết kiệm điện và 4 lõi hiệu suất cao giúp cho hiệu năng mạnh mẽ gấp 3,5 lần trước đó, cho bạn thao tác mượt mà. MacBook Air M1có thể làm tốt các công việc chỉnh sửa hình ảnh, video một cách mượt mà và nhanh chóng trên các phần mềm đồ họa.

Về thời lượng pin, MacBook Air M1 được Apple công bố là 10 tiếng nếu để máy chạy cả ngày và hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, trong một bài kiểm tra pin của Tom's Guide, model này đã đạt thời lượng sử dụng là 14 giờ 41 phút.