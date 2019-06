Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nestlé MILO nhận được giải thưởng danh giá APAC Effie Awards. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa và bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Quản lý cấp cao nhóm nhãn hàng MILO, Công ty Nestlé Việt Nam.



Lễ trao giải APAC Effie Awards 2019

Xin ông Ali Abbas cho biết về hai giải thưởng mà Nestlé MILO vừa đạt được?

Được tổ chức bởi Liên đoàn Hiệp hội Truyền thông Châu Á (Confederation of Asian Advertising Agency Associations) và Tenasia Group, giải thưởng APAC Effie Awards vinh danh những chiến dịch truyền thông tiếp thị nổi bật và hiệu quả nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1968 bởi Hiệp hội Tiếp thị New York (New York American Marketing Association), Effie Awards được công nhận là một tiêu chuẩn toàn cầu về truyền thông tiếp thị hiệu quả.

Theo nhận định của ông, lý do nào giúp Nestlé MILO đạt được thành tích trên?

Nestlé MILO là thương hiệu tiên phong trong việc khuyến khích trẻ tham gia thể thao với nguồn cung cấp “năng lượng bền bỉ”, hướng đến thế hệ Việt Nam năng động, giúp trẻ học những giá trị sống đáng quý để trở thành những nhà vô địch thật sự của chính mình. Bên cạnh đó, Nestlé MILO cũng cho rằng thể thao là một nền tảng tốt giúp trẻ trở nên năng động và khỏe mạnh hơn, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ.

Với sứ mệnh “góp phần phát triển thế hệ Việt Nam năng động”, Nestlé MILO đã được cộng đồng và truyền thông đánh giá rất cao. Ông có thể điểm lại đôi nét về chặng đường mà nhãn hàng đã thực hiện trong suốt thời gian qua?

Năm 2016, Nestlé MILO đã hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thể dục thể thao triển khai chương trình “Năng động Việt Nam” nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và trẻ em độ tuổi 6 - 17 nói riêng. Chúng tôi cũng hợp tác với các ban ngành để tổ chức các cuộc thi thể thao hằng năm cho các em học sinh.

Chương trình “Năng động Việt Nam” lan tỏa thông điệp về tinh thần thể thao cho học

Từ năm 2016, Nestlé MILO đã hợp tác với CLB bóng đá Barcelona (Tây Ban Nha) để gửi những tài năng bóng đá nhí sang Barcelona tập huấn, tạo cơ hội cho các em tiếp cận những bài tập tiên tiến. Những chương trình lớn của Nestlé MILO như Ngày hội đi bộ, Trại hè năng lượng cũng thu hút hơn 10.000 trẻ em tham gia mỗi năm.

Gần 350.000 mẹ đã cam kết hành động cùng chương trình “Năng động Việt Nam” để nuôi dưỡng thế hệ Việt Nam năng động; 2,5 triệu trẻ em trên khắp Việt Nam được tiếp cận hoạt động thể thao do Nestlé MILO tổ chức hoặc tài trợ trong suốt 25 năm qua là những thành tựu mà Nestlé MILO đã đạt được trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của trẻ em Việt Nam.

Những thách thức và thuận lợi nào mà Nestlé MILO đã gặp phải?

Đối với chúng tôi, khó khăn cũng chính là cơ hội. Khi MILO bắt đầu câu chuyện thể thao, đây chưa phải là chủ đề quen thuộc với nhiều phụ huynh và trẻ em Việt Nam.

Việc đầu tiên của chúng tôi là thuyết phục phụ huynh về giá trị mà thể thao mang lại cho trẻ. Đó là thách thức lớn nhất và hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến khích nhiều hơn nữa những người làm bố mẹ quan tâm đến thể thao.

Nestlé MILO tin rằng thông qua thể thao, trẻ em có thể học được những giá trị sống đáng quý và trở thành “nhà vô địch” của chính mình

MILO không chỉ đơn thuần là một nhãn hàng, mà còn là người tạo ra thay đổi cho xã hội trong việc nâng cao sức khỏe và khuyến khích trẻ em lớn lên cùng với thể thao và học được từ sự thất bại, nhờ đó các bé có thể trở thành những “nhà vô địch”. Chơi thể thao giúp các bé học được những kỹ năng trong cuộc sống để trở thành những người tốt hơn, và đó là thành tựu lớn nhất của MILO. Tuy nhiên đây là một hành trình dài và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này để tiếp cận được nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa.

Lê Bùi Thị Mai Uyên, Quản lý cấp cao nhóm nhãn hàng MILO, Công ty Nestlé Việt Nam

Xin bà Lê Bùi Thị Mai Uyên cho biết điều gì khiến bà tâm đắc nhất khi thực hiện chiến lược truyền thông cho Nestlé MILO?

Điều tâm đắc nhất của chúng tôi là nhận được sự chấp nhận, đồng cảm và tin tưởng của những người tiêu dùng. Hai năm liên tiếp nhận được giải thưởng danh giá trong ngành truyền thông tiếp thị là niềm vinh dự và tự hào lớn của chúng tôi. Điều này thể hiện Neslté MILO đang đi đúng hướng trong việc xây dựng sứ mệnh góp phần phát triển thế hệ Việt Nam năng động và khỏe mạnh. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng nói chung và những phụ huynh nói riêng.

Để đạt được những thành công trên, chắc hẳn cần rất nhiều nỗ lực của đội ngũ nhân viên Nestlé MILO. Bà có thể chia sẻ về đội ngũ nhân viên của mình?

Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng đội ngũ nhân viên tại Nestlé - những người có đóng góp to lớn giúp thương hiệu Nestlé MILO thành công như ngày hôm nay. Từng thành viên trong chúng tôi có tham vọng lớn và cảm thấy tự hào khi được làm việc cho một công ty đa quốc gia cũng như một thương hiệu lớn có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Xin cảm ơn ông bà.

