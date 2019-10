Với những nỗ lực kiến tạo cộng đồng và xã hội, KIẾN Á được vinh danh tại hạng mục giải thưởng danh giá nhất năm nay Best Developer (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam). Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Tại lễ trao giải năm 2019, TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch HĐQT KIẾN Á, cũng là người từng được trao danh hiệu Nhân vật Bất động sản của năm 2018, phát biểu: “Các dự án của KIẾN Á vinh dự đạt giải thưởng đã khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như định hướng phát triển đúng đắn của Tập đoàn, đóng góp cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất. Tôi thấy rất hạnh phúc, vì công sức và tâm huyết của đội ngũ phát triển đã được công nhận”.



Giải thưởng danh giá khẳng định uy tín, chất lượng, giá trị của KIẾN Á trên thị trường bất động sản trong và ngoài nước. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Đúng như những gì người đứng đầu KIẾN Á đã nói, với việc luôn xem khách hàng là trung tâm, tất cả những dự án của Tập đoàn đều hướng đến con người, làm sao để tạo nên một môi trường sống tốt nhất với không gian cây xanh rộng mở, thông thoáng, tiện ích xung quanh đầy đủ, hạ tầng phát triển hoàn thiện… Và phải làm sao để ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi mọi người dù đi đâu cũng muốn trở về.



Dự án LAVILA DE RIO. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Điều đó lý giải tại sao ngay tại khu Đông Sài Gòn, KIẾN Á đã rất thành công khi phát triển Khu đô thị Cát Lái, quận 2 với dòng sản phẩm CITI, căn hộ dành cho thị dân trẻ, điển hình là CITIALTO, CITIESTO, CITISOHO, CITIHOME… Tất cả căn hộ tại đây đều có phong cách kiến trúc đương đại, không gian sống lý tưởng được bao phủ bởi mảng xanh rộng lớn và tiện ích nội, ngoại khu cao cấp, đầy đủ. Việc quan tâm đến cuộc sống của thị dân trẻ cũng bắt nguồn từ chính sự trăn trở của TS. Huỳnh Bá Lân ngay từ những dự án đầu tiên. Vì cũng từng là người đến từ tỉnh khác, từng phải chuyển nhà nhiều lần nên ông đặc biệt thấu hiểu rất rõ tâm tư của những gia đình trẻ mong tìm một chốn “an cư” để có thể “lạc nghiệp”. Nhưng người trẻ với nguồn tài chính khiêm tốn, việc sở hữu một căn hộ không phải là điều dễ dàng, nhất là ở nơi thị thành, đất chật người đông như TP.HCM. Và chính điều này đã góp phần làm nên sự khác biệt của KIẾN Á khi các dự án của Tập đoàn được hình thành, những không gian sống như mơ ước với đầy đủ tiện ích, gần trung tâm mà giá thành sản phẩm lại rất phù hợp với khả năng tài chính hiện hữu của họ.

Ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc KIẾN Á, phát biểu tại buổi lễ trao giải thưởng. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Không chỉ dừng lại với những căn hộ dành cho thị dân trẻ, KIẾN Á còn chú trọng đến cả những người thành đạt, những người đã có thành công nhất định trong xã hội và đang tìm kiếm một không gian sống phù hợp với vị trí xã hội của mình. CITIBELLA, LAVILA ĐÔNG SÀI GÒN, LAVILA NAM SÀI GÒN… chính là các khu dân cư được dành cho những người như thế. Đó là những dự án có thiết kế cao cấp vượt trội, gây được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản và được các chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao từ chất lượng xây dựng, phong cách kiến trúc đến môi trường cảnh quan… Chính vì vậy, không chỉ được vinh danh là Best Developer tại PropertyGuru Property Vietnam Awards 2019 (năm 2018 danh hiệu này thuộc về CapitaLand), KIẾN Á còn được ghi nhận ở nhiều hạng mục khác như: Best Mixed Use Developer, Khu đô thị LAVILA NAM SÀI GÒN chiến thắng cả 3 hạng mục: Best Township Development, Best Township Landscape Architectural Design; Dự án CITIALTO được đánh giá là Best Affordable Condo Development…

Tại giải thưởng, KIẾN Á được ghi nhận có những đóng góp đặc biệt trong việc xây dựng cộng đồng, xã hội. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Có thể nói, được vinh danh với rất nhiều hạng mục lớn tại giải thưởng năm nay là niềm tự hào của KIẾN Á. Và đó cũng chính là minh chứng hùng hồn nhất, khẳng định sự đúng đắn cho những giá trị mà KIẾN Á hướng đến và dành hết tâm huyết để kiến tạo suốt 25 năm qua - một chặng đường không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để chứng minh sự thành công và phát triển bền vững của một thương hiệu bất động sản.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản, KIẾN Á còn được biết đến là nhà phát triển giáo dục. Khác với những đơn vị đầu tư khác, KIẾN Á dành tâm huyết cho giáo dục xuất phát từ chính cái tâm của một người thầy, TS. Huỳnh Bá Lân, người luôn đau đáu về thế hệ tương lai tươi sáng cho quê hương mình.



TS. Huỳnh Bá Lân (Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường phổ thông DUY TÂN) cùng Lãnh đạo Trường đại học Bangkok (Thái Lan) ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

Ông hy vọng ngày có thể chuyển giao KIẾN Á cho lớp trẻ, ông sẽ dành trọn thời gian cho nghề giáo. Đến với con đường kinh doanh từ sự nghiệp của một người thầy nên chữ “tâm” càng được người đứng đầu KIẾN Á đặt lên trên hết. Đầu tư vào bất cứ đâu, xây nên bất cứ công trình gì, chữ “tâm” nhất định phải là ưu tiên số một.

Và sau nhiều năm đầu tư phát triển bằng hết cả tâm sức, tài lực, tại Phú Yên, quê hương của TS. Huỳnh Bá Lân, Trường phổ thông DUY TÂN giờ đây đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu khu vực miền Trung. Rộng 7 ha, cơ sở vật chất hiện đại chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo từ nước ngoài, phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sư phạm… ngôi trường đảm bảo cho học sinh vốn kiến thức, kỹ năng mềm, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ để tự tin phát triển toàn diện thành “công dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam”. Sau gần 20 năm qua, đối với TS. Huỳnh Bá Lân, việc đầu tư phát triển ngôi trường này còn là cách người con đất Phú năm xưa cảm ơn mảnh đất quê hương của mình.

Không dừng lại đó, tại TP.HCM, Trường Đại học KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM (UEF) đã in đậm dấu ấn của KIẾN Á, bởi TS. Huỳnh Bá Lân chính là một trong những người có công sáng lập. Và tháng 9.2019, Trường Trung cấp CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÀI GÒN (SITEC) đã khai giảng niên khóa mới với nhiều sự thay đổi cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, chất lượng học sinh… hứa hẹn sẽ trở thành môi trường giáo dục quốc tế kiểu mới, mang đến nhiều cơ hội, tương lai mới cho thế hệ trẻ ngày nay. Sắp tới đây, Trường Đại học QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM (UMT) do KIẾN Á phát triển được khởi công xây dựng sẽ mang đến một ngôi trường chất lượng quốc tế, kiến trúc đặc sắc, môi trường đào tạo lý tưởng với những giá trị giáo dục tốt nhất.

TS. Huỳnh Bá Lân chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ giáo viên Trường phổ thông DUY TÂN tại Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020. Nguồn ảnh: KIẾN Á GROUP

KIẾN Á đã bước sang tuổi 25, một chặng đường đủ dài, đủ thăng trầm và đến nay trái ngọt đã tới tay. Hành trình kiến tạo giá trị cuộc sống, do những con người đủ tâm, tài và tầm đã biến những giấc mơ thành sự thật. Đối với KIẾN Á, dù là lĩnh vực bất động sản hay giáo dục, tất cả mọi người đều tâm niệm rằng phải làm sao để mang đến những giá trị tốt nhất, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội.