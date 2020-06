Doanh nhân Phan Thị Thu Thủy bén duyên với ngành dược từ năm 2004. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dược chị đã có được những thành công nhất định. Năm 2016, chị thành lập Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Anh Dũng (ADPHAR CO., LTD). Mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn và thử thách nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm chị đã giúp Công ty ADPHAR CO., LTD phát triển bền vững và chiếm ưu thế trên thị trường dược phẩm trong những năm qua. “Bí quyết thành công của tôi là luôn tận dụng những cơ hội mà cuộc đời mang đến và bản thân phải tạo ra cơ hội cho chính mình”, chị chia sẻ.



Năm 2018, doanh nhân Phan Thị Thu Thủy tổ chức thành công hội thảo giải pháp Orlitax. Đây chính là “cú hích” cho sự phát triển của Công ty Dược phẩm Anh Dũng. Hai sự kiện tại Hà Nội và TP.HCM thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng, giới truyền thông cũng như các bác sĩ và giới chuyên môn khi ADPHAR CO., LTD là công ty độc quyền tiếp thị và phân phối dòng sản phẩm giảm cân, đào thải mỡ Orlitax tại thị trường Việt Nam.

Với nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho việc chữa bệnh và các vấn đề hỗ trợ giảm cân, giữ vóc dáng… Orlitax chính là giải pháp để mỗi người có thể sở hữu sức khỏe tốt và vóc dáng đẹp, thon gọn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và chăm sóc gia đình, doanh nhân Phan Thị Thu Thủy cũng rất quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, Công ty ADPHAR CO., LTD tập trung phân phối các sản phẩm y tế thiết yếu như: nước rửa tay, trang phục bảo hộ… để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chị cùng với các tổ chức, cá nhân chia sẻ đến cộng đồng vùng cách ly và bà con địa phương khó khăn các sản phẩm y tế để chăm sóc sức khỏe, ngăn ngừa dịch bệnh, phát gạo và nhu yếu phẩm cho người dân ở vùng sâu, vùng xa…

Là nữ doanh nhân giàu năng lượng, sáng tạo và nhiệt huyết, chị luôn được sự yêu mến của cộng đồng nữ doanh nhân. Chị luôn là nữ doanh nhân thân thiện và sôi nổi để kết nối những người nữ lãnh đạo cùng nhau khỏe hơn, đẹp hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Từ sự chiêm nghiệm của bản thân, chị cho rằng người phụ nữ hạnh phúc là khi họ làm chủ được cuộc sống, yêu bản thân và luôn tự tin đẹp theo cách riêng của mình mỗi ngày.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANH DŨNG (ADPHAR CO., LTD)

Địa chỉ: 119 Nguyễn Thái Bình, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0906.828.845

Website: www.adpharco.com - www.orlitax.info