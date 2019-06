Nhiều cô nàng trầm trồ, chia sẻ với nhau clip ra mắt của những thương hiệu khi mỗi mùa thời trang đến. Và thời trang Việt đang phát triển theo hướng tích cực đó. Rất nhiều nhãn hàng Việt cố gắng thực hiện mong muốn bằng việc tạo ra sản phẩm chất lượng nhưng mấu chốt chính là việc chạm tới được cảm xúc của người dùng không phải là chuyện dễ dàng.



Không phải tự nhiên mà các nhà mốt trên thế giới đầu tư rất nhiều chất xám để xây dựng vào BST theo mùa của họ để truyền tải thông điệp về ý tưởng cũng như tinh thần bộ sưu tập đến với đại chúng - những người dù ít hay nhiều đều mong ngóng việc đổi mới của các loại phục trang. Mỗi nhà mốt đều có cách riêng để xây dựng nội dung truyền thông cho bộ sưu tập của mình, nhưng chung quy lại đó là sự kết tinh của âm thanh – hình ảnh để tạo ra được câu chuyện và truyền tải nó đến giới mộ điệu. Nếu ai đã xem qua những TVC của Gucci, đa phần sẽ cho rằng nó khó hiểu và vì khó hiểu nên phải ‘re-play’ nhiều lần. Hoặc như các bạn trẻ xem lại nhiều lần khi thưởng thức TVC của Armani Exchange vì giai điệu ‘rock&roll’ bắt tai, khiến chúng ta muốn được nghe tiếp giai điệu đó thêm một lần nữa.

Không phải lần đầu tiên Vascara tung ra bộ sưu tập thời trang theo mùa, cũng không phải lần đầu tiên một nhãn hàng Việt Nam làm một MV được đầu tư hoành tráng nhưng chắc chắn Wild Wind là clip được đầu tư một cách chỉn chu về ý tưởng đến cách thức thực hiện. Những khung hình đẹp như tranh ở Ninh Thuận cho đến bông hoa thanh long trắng muốt vùng Phan Thiết được đưa vào một cách tinh tế và đầy mê hoặc. Trên nền các chất liệu hiện đại của sản phẩm, Vascara đưa tín đồ thời trang đến với những trải nghiệm khám phá màu sắc thiên nhiên bất tận của tone cam, nâu, vàng, xanh dương, cam đất.

Chút cảm hứng trên cao nguyên, chút nắng gió sa mạc, những cánh hoa trắng ngần hay là vẻ đẹp của biển cả thôi thúc người xem bước ra khỏi giới hạn, tìm lại chất thơ trong tâm hồn, cởi trói cảm xúc. Vascara, bằng cảm hứng đó đã giới thiệu được những sản phẩm thời trang bắt mắt nhất.

Cũng nằm trong nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, bên cạnh Vascara nhiều bộ sưu tập thời trang Xuân hè 2019 của các thương hiệu đình đám thế giới cũng đã ra mắt. Thời trang luôn có sự tương phản và đâu đó trong Wild Wind có hình ảnh cây cỏ, sóng biển đã xuất hiện trong những thiết kế trứ danh của các nhà mốt nổi tiếng thế giới như Alexander McQueen, Elie Saab… Gam màu và họa tiết mang dấu ấn vùng sa mạc, đậm hơi thở thiên nhiên góp thêm sự đa dạng cho xu hướng thời trang xuân hè 2019. Nhưng, Vascara đã tạo ra chất riêng không thể nhầm lẫn. Sự nổi bật của thiết kế đan xen với khung cảnh rộng lớn rất khó có thể tìm được ở đâu khác ngoài Wild Wind.

Nét tinh tế của Vascara còn đến từ âm thanh. Không như các MV giới thiệu bộ sưu tập của thương hiệu thời trang khác khi sử dụng những bài nhạc Âu Mỹ làm nền, Vascara đã lựa chọn ca khúc Vi Vu của Bùi Lan Hương - một ca sĩ có phong cách âm nhạc đặc biệt. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên một MV giới thiệu BST thời trang được cho ra đời trên nền tảng nhạc Việt.

Với phần âm nhạc của clip, ca khúc Vi vu trở thành tấm gương phản chiếu tinh thần của những cô gái mong muốn tìm kiếm cho mình sự sáng tạo và thể hiện cái tôi riêng. Giai điệu êm đềm đầy ma mị, kéo dài của Vi vu có sức hút kỳ lạ, tạo ấn tượng và chiều sâu như cách mường tượng rất mơ hồ của mỗi chúng ta về sự bao la, vô tận kỳ bí. Sự lựa chọn âm thanh hoàn hảo khi kết hợp cùng hình ảnh, âm nhạc còn phù hợp với tinh thần của cả bộ sưu tập.

Tổng hòa của âm thanh và hình ảnh, Wild Wind của Vascara được đánh giá cao khi dung hòa được tính nghệ thuật và đồng thời khéo léo chạm đến được cảm xúc của giới mộ điệu mà không hề khoa trương. Không hề nói quá khi cho rằng mùa Xuân Hè này, Wild Wind của Vascara khiến chúng ta có thêm niềm tin vào những sản phẩm tiếp theo của thời trang Việt Nam sẽ có thể bắt nhịp được với xu hướng thời trang thế giới mà hoàn toàn vẫn giữ được chất riêng. Như lời bài hát “I fly to the sky, I am a Wild Wind” những cơn gió của sự sáng tạo tự do, hãy cùng Vascara Spring Summer 2019 đi khắp muôn nơi.

