Majora's Mask là bản phát hành tháng 2 của Switch Online

Theo GameRant, một số người hâm mộ coi The Legend of Zelda: Majora’s Mask là trò chơi Zelda tuyệt vời nhất mọi thời đại. Trò chơi được đầu tư tỉ mỉ vào việc phát triển và xếp hạng xuất sắc 95% trên Metacritic. Các nhà phê bình và người chơi đã dành không ngớt lời khen ngợi dành cho lối chơi xuất sắc và cách dẫn dắt câu chuyện xúc động tuyệt vời của tựa game.

Trò chơi trước đây đã luôn được đồn đoán rằng sẽ có mặt trên Switch, và giờ đây điều đó sắp trở thành hiện thực vì Nintendo vừa thông báo rằng họ sẽ đưa Majora’s Mask lên Nintendo Switch Online vào tháng 2.

Nintendo của Mỹ đã công bố tin tức trong một tweet vào tối ngày 20.1. Majora’s Mask sẽ ra mắt vào tháng tới cho người đăng ký Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Dù chưa có mốc thời gian hoặc ngày cụ thể, nhưng đó vẫn là một tin tuyệt vời dành cho những người hâm mộ trò chơi huyền thoại. Hy vọng rằng Nintendo sẽ cập nhật thêm thông tin khi gần đến ngày phát hành.





Majora’s Mask là phần tiếp theo của người tiền nhiệm The Legend of Zelda: Ocarina of Time năm 1998, được ra mắt vào năm 2000 và nhận được sự yêu thích từ người chơi. Đây là một trong số ít phần tiếp theo được ra mắt sau trò chơi trước đó chỉ trong vài tháng.

Game thủ muốn chơi Majora’s Mask trên Switch cần phải đăng ký gói Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Những người đăng ký gói Online cơ bản sẽ cần phải nâng cấp với một mức phí bổ sung.