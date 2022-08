Mang đường phèn trị 'hôi nách', một hành khách không được bay vì bị nghi ma túy

Ngày 27.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, liên quan đến vụ việc thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) của hành khách tại cửa soi chiếu hành lý vào ngày 17.8 vừa qua, đến nay, đã có kết quả giám định.

Theo đó, toàn bộ khối tinh thể thu giữ của hành khách có trọng lượng 29,42 gam, là đường phèn, không phải chất ma túy đồng thời không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể hành khách này.

Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 27.8, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, khi soi chiếu hành lý, lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong hành lý của hành khách N.T.A (40 tuổi, trú TP.Hải Phòng) có 1 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Hành khách này đã giải thích tinh thể màu trắng trên là đường phèn dùng để “chữa hôi nách”.





Tuy nhiên, theo quy định và do nghi ngờ nên tổ an ninh đã tạm giữ người và vật tình nghi, sau đó báo cáo đơn vị quản lý sân bay và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng để xác minh điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP.Hải Phòng ngay sau đó đã tiếp nhận vụ việc và trưng cầu giám định gói tinh thể màu trắng mà hành khách N.T.A mang theo.

Được biết, hành khách N.T.A đi từ TP.Hải Phòng đến Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk).