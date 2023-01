Masterise Group và hành trình nâng tầm chất lượng sống của hơn 1 triệu người Việt

Tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược “Môi Trường Sống - Giáo Dục - Cứu Trợ Nhân Đạo”, những hoạt động đều được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước, từ đó, đưa ra sáng kiến tiên tiến, giải pháp và hành động thiết thực.

Sáng kiến thay đổi tương lai

Tập trung vào mũi nhọn “Giáo dục” và “Môi trường sống”, Masterise Group cùng UNICEF Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp thực hiện dự án “Innovation for Children” (Sáng kiến thay đổi tương lai) tại Sóc Trăng nhằm thay đổi tương lai trẻ em Việt Nam, đặc biệt là các em ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án này sẽ hỗ trợ sự phát triển của các trường học và cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, tích hợp học tập sáng tạo và tăng khả năng tiếp cận của học sinh với nước sạch và vệ sinh môi trường.

Dự án cũng đang khảo sát để đưa vào lắp đặt một sáng kiến mới lần đầu tiên có ở Việt Nam: nhà vệ sinh “không phát thải”, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

400 căn nhà Đại Đoàn Kết trên khắp Việt Nam

Ở mũi nhọn “Cứu trợ Nhân đạo”, từ tháng 7.2022, Masterise Group đã phối hợp cùng Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 9 tỉnh trên cả nước để xây dựng mới 400 căn nhà kiên cố với tổng giá trị 20 tỉ đồng.





Tính đến hết năm 2022, đã có 373 căn nhà trên cả 9 tỉnh gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Tây Ninh đã hoàn thành xây dựng và bàn giao cho các hộ gia đình, số ít các căn nhà còn lại đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trước dịp Tết Quý Mão 2023. Masterise Group hy vọng những căn – sẽ trở thành động lực để các gia đình vững niềm tin về tương lai, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chuỗi hoạt động tương trợ, đồng hành cùng cộng đồng

Ở mũi nhọn “Cứu trợ nhân đạo”, Masterise Group đã sát cánh cùng các đơn vị uy tín trong nước và tài trợ giáo dục, cứu trợ nhân đạo cho nhiều đối tượng khó khăn trên cả nước. Trong hành trình kéo dài từ những ngày đầu năm đến cuối năm 2022 có thể kể đến một số hoạt động ý nghĩa tiêu biểu như:

“Hỗ trợ giáo dục cho các nữ sinh”: chương trình do Masterise Group đồng hành cùng Tổ chức Room to Read hỗ trợ các nữ sinh khó khăn thuộc 3 huyện Tam Bình (Vĩnh Long), Trà Cú (Trà Vinh), Cần Giuộc (Long An) có cơ hội tiếp tục đến trường và được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết, tạo điều kiện cho các em trở thành thế hệ mới tràn đầy cảm hứng.

Các chương trình phối hợp cùng cơ quan báo chí hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên khó khăn do Covid:

Chương trình đồng hành cùng báo Thanh Niên - “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Chương trình phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trao tặng học bổng “Cặp lá yêu thương” đến các em học sinh khó khăn có tinh thần hiếu học tại 8 tỉnh/thành trên cả nước.

Chương trình “Trao sinh kế cho các thanh niên khuyết tật” song hành cùng báo Tuổi Trẻ, nhằm lan tỏa thông điệp “lá lành đùm lá rách” đến với cộng đồng.

Với những nỗ lực trong năm, Masterise Group tự hào và vinh dự nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp có hoạt động CSR ý nghĩa và thiết thực” từ chương trình Saigon Times CSR uy tín. Hướng đến năm 2023, Masterise Group sẽ tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa, với mong muốn dựng xây một tương lai tươi sáng cho cộng đồng, góp phần kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp, nâng cao dân trí và cải thiện an sinh xã hội.

Thông tin chính thức về các hoạt động trách nhiệm xã hội của Masterise Group luôn được cập nhật tại địa chỉ: https://masterisehomes.com/trach-nhiem-xa-hoi.