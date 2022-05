‘Mát rượi mùa hè’ với sơn giảm nhiệt Beger nhập khẩu 100% Thái Lan

Sản phẩm sơn mà anh L. lựa chọn sử dụng cho ngôi nhà của mình là sơn Beger của công ty sơn và vật liệu phủ đầu tiên tại Thái Lan, sản xuất và phân phối các sản phẩm theo tiêu chuẩn “sáng tạo cho cuộc sống và thế giới tốt đẹp hơn”. Với nỗ lực đem đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, Beger sử dụng công nghệ đẳng cấp thế giới, ưu tiên các tiêu chuẩn thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với 8.000 đại lý tại Thái Lan, Beger phát triển 5 chủng loại sơn với hơn 10.000 sản phẩm, từng đạt doanh số kỷ lục 170 triệu USD trong năm 2016.

Thân thiện môi trường, bảo vệ cộng đồng

Ông Nguyễn Thành Phát, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng HTE, nhà phân phối chính thức sơn Beger tại khu vực miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa), cho biết suốt nhiều thập kỷ qua, Beger đã không ngừng nỗ lực để trở thành thương hiệu sơn số 1 trong tâm trí người tiêu dùng. Tập đoàn Beger ngày một phát triển mạnh mẽ hơn với các tiêu chí mới cho sự phát triển, để có chất lượng cuộc sống tốt hơn, thân thiện với môi trường.

Tất cả các sản phẩm của Beger luôn đạt các tiêu chuẩn khắt khe về sự sáng tạo, tính khác biệt và cả sự đột phá trong tính năng của sản phẩm. Tập đoàn Beger sử dụng công nghệ hiện đại để kiểm soát quá trình sản xuất, với công suất hơn 40-50 triệu lít mỗi năm. Bằng cách ưu tiên phát triển các quy trình sản xuất cùng với các mối quan tâm về môi trường, như xử lý nước, quản lý chất thải, hệ thống sản xuất được kiểm soát, Beger đã đạt được các tiêu chuẩn thân thiện môi trường và bảo vệ cộng đồng cao nhất.

Nhiều tính năng ưu việt

Điểm mạnh của dòng Beger Cool Diamond Shield (dùng cho nội và ngoại thất) là có màng sơn ứng dụng Công nghệ Microsphere Ceramic từ NASA giúp phản xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời lên đến 95% so với sơn nhũ tương truyền thống. Tính hấp nhiệt giảm xấp xỉ từ 3 – 5OC và tiết kiệm chi phí điện trên 25% khi so với sơn truyền thống; hoàn toàn ngăn tia cực tím và tia hồng ngoại, độ bền màu và kháng đổ bột cao. Đồng thời, có khả năng kháng bám bẩn tốt với nước, dầu và bụi bằng công nghệ Nano Silicone; chống thấm, nhưng vẫn cho hơi ẩm từ bề mặt nền thoát ra ngoài bằng Siloxan. Bảo vệ màng sơn chống bong tróc bằng công nghệ liên kết chéo; độ che phủ tối đa với siêu Titan từ DuPont Ti-Pure Titan Dioxit; bền thời tiết, kháng rong, rêu và mốc tấn công; độ bền lên đến 7 - 15 năm...





Đối với dòng Beger ONE (dùng cho nội thất) có bề mặt mờ, sử dụng cho nội thất; độ che phủ vượt trội, dễ dàng thi công với lăn roller chất lượng cao, độ chịu chà xát cao. Sản phẩm cũng cho bề mặt hoàn hảo chỉ trong một lớp; hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp, ít mùi và thân thiện với môi trường; kháng khuẩn. Beger One là dòng sơn được đội ngũ nhà thầu đặc biệt tin dùng nhờ vào tính năng 3 trong 1 giúp tiết kiệm gấp 3 lần thời gian, nhân lực và vật tư thi công.

Dòng Beger Delight titamium (dùng cho nội và ngoại thất) thì dễ thi công, cho bề mặt phẳng mịn; bền nước và kháng kiềm tốt; chống rêu và nấm mốc phát triển, chịu chà xát cao.

Đặc biệt, dòng Beger Primer 2900 (sơn lót gốc nước) chịu được độ ẩm lên đến 70% ở ngoại thất và 25% ở nội thất, đặc biệt sử dụng cho những khu vực có mật độ mưa cao. Màng sơn cho phép hơi ẩm thoát ra ngoài hiệu quả, độ bám dính vượt trội, khả năng kháng kiềm cao; không chứa chì và thủy ngân, hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp; sử dụng cho bề mặt tường cũ và mới, bề mặt tường còn ẩm; dùng cho nội thất và ngoại thất...