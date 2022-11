Mặt tròn, chảy xệ thẩm mỹ khắc phục bằng phương pháp nào?

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật an toàn” được tổ chức tại các tổ dân phố nhằm góp phần sử dụng điện, gas, bình chữa cháy đúng cách, hiệu quả, an toàn, Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng) vừa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tuyên truyền an toàn điện cho các hộ gia đình tại P.Nam Dương.