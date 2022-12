Máy in laser màu đa chức năng của Brother dành cho doanh nghiệp: Năng suất mạnh mẽ

Cải thiện hiệu suất

Máy in laser màu đa chức năng MFC-L9630CDN thuộc thế hệ máy in có tốc độ in nhanh vượt trội với khả năng in lên đến 40 trang/phút. Đa năng - đa nhiệm, MFC-L9630CDN hứa hẹn là một chiếc máy in tất cả trong một cực kỳ lý tưởng dành cho doanh nghiệp. Cải thiện tối đa hiệu suất vận hành với các công nghệ tân tiến giúp việc In- Scan-Copy và Fax đều đạt tốc độ cực cao.

Bên cạnh nhu cầu in ấn, doanh nghiệp ngày nay đã bắt đầu có những yêu cầu đặc biệt hơn dành cho việc số hóa tài liệu, vì vậy một thiết bị đa chức năng có khả năng scan tài liệu nhanh chóng cũng là một yếu tố đáng quan tâm.

Brother tích hợp công nghệ high speed ASIC giúp máy in laser màu đa chức năng MFC-L9630CDN sở hữu tốc độ scan cực nhanh lên đến 50 trang/phút, giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ tài liệu một cách thông minh, hiệu quả.

An toàn bảo mật

Để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa về bảo mật cũng như các thiệt hại không thể lường trước được bởi việc rò rỉ thông tin kinh doanh. Máy in laser màu đa chức năng MFC-L9630CDN được trang bị những tính năng bảo mật tối tân với một loạt các ứng dụng bảo mật phần cứng và phần mềm như:

Secure Print, Active Directory và Security Function Lock 3.0, cho phép doanh nghiệp giới hạn và kiểm soát quyền truy cập sử dụng thiết bị và chức năng khả dụng cho các phòng ban trong công ty hoặc người dùng định danh được ủy quyền. Bảo mật IP (IPSec) thiết lập bảo mật và quyền riêng tư bằng cách tạo ra các kết nối an toàn và mã hóa tất cả dữ liệu được truyền qua mạng. Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Tùy chỉnh linh hoạt

Với di sản đáng tự hào về công nghệ và chất lượng sản phẩm từ Nhật Bản hơn một trăm năm nay, Brother luôn tập trung hướng tới việc nâng cao giá trị và độ tin cậy dành cho doanh nghiệp.

Phương châm “At Your Side” - Sát cánh cùng khách hàng cho hôm nay và ngày mai, máy in laser màu đa chức năng mới của Brother được phát triển để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, giúp bạn vận hành tổ chức một cách trơn tru giữa những thách thức và sự thay đổi không ngừng trong môi trường kinh doanh. MFC-L9630CDN sở hữu khả năng tùy biến dễ dàng bởi những giải pháp linh hoạt.

Thông qua giao diện quản lý máy in tập trung, bạn có thể giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị, dung tích còn lại của vật tư và dự báo trước để có kế hoạch chuẩn bị thay thế. Brother Light Solutions là một loạt các giải pháp bổ trợ yêu cầu cần đăng ký và kích hoạt, bao gồm Custom UI, Barcode Utility, Secure Print+, Advanced Secure Print, Request Help và Order Supplies.

Các doanh nghiệp sử dụng Brother Light Solutions sẽ được hưởng các lợi ích của việc bổ sung tính năng in ấn xác thực, hỗ trợ kỹ thuật và dễ dàng yêu cầu thay thế vật tư chỉ với một cú chạm.

Chi phí hợp lý

Bất kể quy mô doanh nghiệp là gì, chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra một giải pháp phù hợp để kiểm soát chi phí in, cải thiện hiệu quả tại nơi làm việc và giảm tác động đến môi trường.

Hộp mực năng suất cao và hộp mực năng suất cực cao được thiết kế để đáp ứng nhu cầu in ấn số lượng lớn, đồng thời giảm thời gian thay thế hộp mực. Khi doanh nghiệp đầu tư máy in, hộp mực đi kèm máy có thể in lên đến 9.000 trang trắng đen** và 6.500 trang màu**, ngoài ra còn có sự lựa chọn hộp mực mở rộng có thể in lên đến 15.000 trang trắng đen** và 12.000 trang màu**.

**Số lượng trang in dựa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798 và dung tích hộp mực





Kết nối tiện lợi

Chỉ cần chạm để bắt đầu in hoặc scan với công nghệ NFC được tích hợp bên trong máy in laser màu đa chức năng MFC-L9630CDN.

Kết nối thiết bị thông qua mạng LAN và mạng không dây tùy chọn (yêu cầu phụ kiện WIFI module). Doanh nghiệp có thể tận hưởng việc In-Scan-Copy một cách dễ dàng thông qua các thiết bị di động.

Thiết kế dành riêng dành cho doanh nghiệp

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và nâng cao vị thế doanh nghiệp với máy in laser màu đa chức năng MFC-L9630CDN. Tất cả trong một thiết bị hoàn hảo được thiết kế để phục vụ cho mọi nhu cầu in ấn.

- Hiệu suất đỉnh cao và vận hành bền bỉ

- Bản in sắc nét, chất lượng sống động

- Bảo mật thông tin và an toàn sử dụng

- Giải pháp thông minh và đa dạng.

MFC-L9630CDN - Máy in laser màu đa chức năng · Tốc độ in nhanh lên đến 40 ppm/42ppm (A4/Letter) · In 2 mặt tự động · Scan 2 mặt tự động lên đến 50ipm · Màn hình cảm ứng màu 7.0” · Khay chứa giấy lên đến 520 tờ · Khay giấy đa năng lên đến 100 tờ · Hộp mực siêu lớn lên đến 15,000 trang*^

*Chỉ áp dụng đối với hộp mực đen siêu lớn TN861XXLBK

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 1900636480 hoặc truy cập website: www.brother.com.vn