Máy Mac buộc phê duyệt các phụ kiện USB-C và Thunderbolt

Theo Theverge, trong mô tả đầy đủ về tính năng mới, Apple cho biết yêu cầu phê duyệt này sẽ không áp dụng cho bộ sạc, màn hình ngoài hoặc kết nối với một thiết bị đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, ngay cả khi không được phê duyệt, các thiết bị vẫn có thể sạc.

Người dùng có thể thay đổi cấu hình bảo mật trong phần System Settings > Security and Privacy > Security, với thiết lập mặc định là Ask for new accessories. Các thiết bị được phê duyệt có thể kết nối với máy Mac bị khóa trong tối đa 3 ngày. Cũng theo Apple, các phụ kiện kết nối với phiên bản macOS trước khi cập nhật cũng sẽ được tự động chấp nhận.

Về cơ bản, MacBook sử dụng chip M1/M2 vẫn có thể sạc pin và kết nối với màn hình ngoài thông qua các cổng USB-C và Thunderbolt sau khi cập nhật lên macOS 13 Ventura. Đồng thời, người dùng có thể tắt tính năng bảo mật mới nếu muốn.





Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kích hoạt tính năng này bởi trong quá khứ, một số thiết bị USB-C giả mạo đã gây ra sự cố hỏng hóc đối với MacBook. Bên cạnh đó, bản thân cơ quan quản lý USB-IF cũng đã đưa ra yêu cầu các công ty áp dụng một chương trình xác thực USB-C nhằm cấp cho mỗi thiết bị USB một chứng chỉ để xác minh danh tính.

Lưu ý rằng giải pháp của Apple có thể không ngăn chặn các thiết bị gây hại như USB Killer, vốn có thể làm hỏng máy tính bằng cách làm quá tải các cổng USB trên chúng với một lượng điện năng lớn. “Nguồn điện không phù hợp” hiện là một trong những vấn đề mà USB-IF đang cố gắng giải quyết.