MC Thanh Thanh Huyền lần đầu đón tết xa nhà, sang Philippines tập huấn thi Miss Charm

Nam diễn viên Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục thắng lớn tại Lễ trao giải Critics Choice Awards 2023 qua vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once sau khi đoạt tượng vàng cùng hạng mục tại Quả cầu vàng hôm 10.1.