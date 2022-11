Meghan Markle phải đối mặt với các mối đe dọa ở Anh

Anil Kanti “Neil” Basu - cựu Trưởng phòng chống khủng bố của Cảnh sát thủ đô ở London - tuyên bố có những lời đe dọa “ghê tởm và rất thực tế” đối với Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle và chồng là Hoàng tử Harry trong một cuộc phỏng vấn mới trên Channel 4 News.

Basu giải thích: “Tôi đã nói chuyện công khai trong nhiều năm về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố cánh hữu cực đoan ở đất nước này, đồng thời mô tả đây là mối đe dọa “phát triển nhanh nhất” của Vương quốc Anh”.

Basu lưu ý rằng anh và nhóm của mình đã điều tra các cáo buộc đe dọa chống lại Meghan Markle và “đã truy tố” một số người có liên quan.

Cuộc phỏng vấn diễn ra không có gì ngạc nhiên vì Hoàng tử Harry (38 tuổi) trước đây đã từng lớn tiếng về việc muốn giữ cho Meghan Markle, (41 tuổi) và hai con Archie (3 tuổi), Lilibet (17 tháng tuổi) an toàn, tránh bị tổn hại.

Trong bộ phim tài liệu của Apple+ TV The Me You Can't See, Hoàng tử Harry tuyên bố lo sợ cho tính mạng của vợ mình vì cách các tay săn ảnh đối xử với mẹ ông - Công nương Diana - cho đến khi bà gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. “Lịch sử đang lặp lại”, Harry cáo buộc.





“Mẹ tôi bị đuổi đến chết khi đang có quan hệ tình cảm với một người không phải da trắng là Dodi Al Fayed và bây giờ hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Lịch sử đang lặp lại? Họ sẽ không dừng cho đến khi cô ấy chết”, Harry nhận định.

Một yếu tố lớn khiến Harry và Markle lo ngại về sự an toàn của họ là việc họ bị tước quyền lợi đảm bảo an ninh ở Anh sau khi tuyên bố từ chức thành viên cấp cao của hoàng gia và chuyển đến California, Mỹ sinh sống vào năm 2020.

Ủy ban điều hành Hoàng gia và VIP đã quyết định dỡ bỏ an ninh của cặp đôi vào thời điểm đó, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ.

Nhóm pháp lý của Harry trước đây cũng đã tuyên bố rằng anh và vợ Meghan Markle không “cảm thấy an toàn” khi đưa con của họ đến Vương quốc Anh.